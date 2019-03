Sergio Rodríguez: "Necesitaba volver a la NBA"

El base español Sergio Rodríguez, que firmó por los Philadelphia 76ers de la NBA, explicó que para él era "necesario tener la oportunidad de volver a la NBA" y que era "el momento de competir con los mejores en la mejor Liga del mundo". "Para mí era necesario tener la oportunidad de volver a la NBA y estoy muy contento de la apuesta de Philadelphia para que pueda ir. Tanto con el entrenador como con el 'general manager' he tenido muy buenas sensaciones y espero tener un buen año", declaró Rodríguez tras el entrenamiento con la selección española, con la que está preparando los Juegos Olímpicos de Río.

El base tinerfeño sale del Real Madrid para retornar a la competición estadounidense, donde ya jugó entre 2006 y 2010 con tres franquicias diferentes: Portland Trail Blazers, Sacramento Kings y New York Knicks, pero no afronta este regreso como una cuenta pendiente. "Las cuentas pendientes depende del momento en el que las tengas. Cuando fui era un sueño, disfruté la experiencia, volví al Real Madrid para intentar ganar títulos, gané muchísimos más de los que hubiese imaginado y creo que era el momento de competir con los mejores en la mejor liga del mundo y darme otra oportunidad de volver a estar ahí", declaró.

'Chacho' Rodríguez dijo que es "pronto" para saber el protagonismo que tendrá en su nuevo equipo, aunque aseguró que le han dado "mucha confianza". "Es un equipo atractivo, con gente joven con ganas de hacerlo bien después de una temporada con resultados que no esperaban, y con la gente joven que viene del 'draft' y los agentes libres que se han firmado espero hacer un buen año", añadió. A nivel personal, aseguró que en este nuevo destino se dan todas las circunstancias favorables, tanto a nivel personal para él y su familia como en el aspecto profesional y deportivo. "Creo que vamos a valorar mucho esta experiencia y en el futuro cuando me retire lo recordaremos siempre", dijo.

Rodríguez admitió que tuvo alguna otra oportunidad para marcharse mientras jugaba en el Real Madrid, pero esta oferta de los Sixers es "una buena decisión" y "una nueva aventura", para un jugador acostumbrado a "empezar de cero". "Me fui con 14 años de Tenerife cuando todo el mundo me decía que no me tenía que ir, fui a Estudiantes porque creía que era la mejor opción, a la NBA con 20 años cuando todo el mundo me decía que no tenía que ir, vine al Real Madrid y la gente me decía que me quedase. Ahora que me voy después de ganarlo todo también me dice mucha gente que me quede", recordó.

Con estas situaciones, el base internacional español no ha podido tener el mejor comienzo de concentración, con solo cinco días de descanso desde el final de la Liga ACB con el Real Madrid, en la que ganaron el título, y dos semanas de negociaciones con la franquicia norteamericana, Ya se reintegró a la concentración del equipo que dirige el italiano Sergio Scariolo. "Entre que la oferta llegó, que firmé, que fui a hacer reconocimientos, el seguro, casi no he respirado. Me apetecía mucho entrenar y estaba ilusionado con poder volver a la rutina normal y centrarme en lo que todos queremos, que es estar muy bien en Río y tratar de ganar una medalla", finalizó.