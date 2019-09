La Selección española de baloncesto ya espera rival en semifinales, tras vencer en los cuartos de final del Mundial de Baloncesto 2019 ha Polonia por un marcador de 90 a 78 y un espectacular partido, en el que los de Scariolo supieron llevar su rol de favorito de principio a fin.

Los jugadores, pletóricos al final del encuentro, han destacado la labor fundamental de su entrenador para llegar hasta su objetivo de seguir vivos en la lucha por las medallas: "Al final, el baloncesto es un juego colectivo, un trabajo global y tenemos un entrenador muy bueno y hay que darle crédito a él. Nos hace mejorar. Sergio lo ha hecho muy bien", destacaba Marc Gasol.

Por su parte, Pierre Oriola considera emocionado que "es inmenso" lo que han logrado hasta el momento. "Lo que estamos haciendo es inmenso, pero tenemos que defender un poco más. Hoy no hemos estado muy acertados atrás y si queremos ganar a Australia o a República Checa habrá que defender un poco más", señaló.

Otro gran protagonista del partido fue Rudy Fernández, quien valoró positivamente el pase a las semifinales del Mundial de China: "Polonia venía de jugar muy bien, compacta y muy luchadora y no se ha decidido hasta el último cuartdo, donde hemos hecho una buena lectura de juego", expresó el capitán.

Sin fallo desde la línea de tres, con cinco triples, Rudy también admitió haber fallado en defensa: "Sí es cierto que no se ha visto la defensa de estos últimos partidos y eso nos ha hecho sufrir más", reconoció.

Además, Willy Hernangómez, quien ha dado un paso al frente con 18 puntos imprescindibles, especialmente en el último cuarto, para el triunfo de la Selección frente a Polonia, reconoció que había sido un partido muy físico y que él se había sentido especialmente cómodo:

"El trabajo colectivo siempre está aquí por encima de lo individual y en esos momentos me he sentido muy cómodo porque los compañeros me han hecho sentirme así. Cuando puedo ayudo al equipo intentando meter canastas o haciendo lo que sea para ganar el partido", concluyó.