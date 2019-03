Scariolo: "No puedo concebir unos Juegos Olímpicos de baloncesto sin España"

El italiano Sergio Scariolo, seleccionador nacional español, no dudó en afirmar que no podía "concebir unos Juegos Olímpicos de baloncesto sin España", máxime teniendo en cuenta que la selección "se ha ganado el derecho ganando el último Eurobasket".

"Nos hemos ganado el derecho ganando el pasado Eurobasket, así es que no puedo concebir los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de este año sin España. Confío en que la federación y nuestro presidente puedan hacer bien su trabajo, y en que todo se solucione", dijo Scariolo, en el acto de presentación de un nuevo patrocinador del equipo nacional. "He oído palabras tranquilizadoras de Miguel Cardenal, secretario de Estado para el deporte, en este sentido", añadió el seleccionador nacional. Scariolo también comentó que el plan de trabajo se desarrolla con absoluta normalidad. "Todos tenemos un punto de preocupación sobre nuestra participación, pero trabajamos como si no hubiese ninguna probabilidad de que no estuviésemos en los Juegos", comentó.

La presencia o no de Marc Gasol y el estado del resto de jugadores de la NBA, fue uno de los asuntos que acometió el técnico. "El único que sigue compitiendo es Serge Ibaka, el resto de nuestros NBA están haciendo trabajo de recuperación y fortalecimiento. Por lo que a Marc se refiere, está trabajando con pasión y ganas para poder estar disponible. La decisión la tomarán los médicos, él y su club. De lo que no hay duda, y menos de cara a unos Juegos Olímpicos, es de la absoluta disponibilidad de todos", subrayó.

El seleccionador nacional volvió a hablar de la presencia de la selección española de baloncesto en los Juegos de Río 2016. "La preocupación existe, pero de momento no hay ninguna sanción que nos aparte de los Juegos. Todos dicen que es imposible que nos excluyan de los Juegos. Creo que en estos momentos hay que dejar hacer a las partes implicadas, que son la FIBA y la FEB, por lo que a nosotros concierne", explicó. En cuanto a los planes de preparación, Scariolo no quiso adelantar demasiado. "Empezaremos el 1 de julio, en Madrid, la concentración, y jugaremos el primer partido en Burgos; y también un partido en Lituania. Jugaremos cinco partidos en España y dos fuera con rivales importantes. Queda poca cosa por definir", finalizó Sergio Scariolo.