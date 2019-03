Rudy Fernández, sobre los Sixers: "Ha habido contacto, pero sólo pienso en el Real Madrid"

Rudy Fernández, escolta del Real Madrid, reconoció que ha habido "un contacto" con Philadelphia 76ers, equipo de la NBA, aunque aseguró que tiene dos años más de contrato y ahora no piensa en otra cosa más que en seguir en el conjunto blanco.

"Es cierto que ha habido un contacto, pero no tiene nada que ver lo que se está hablando. Han preguntado por mí y nada más. Estoy muy tranquilo, estoy muy bien en el Real Madrid, tengo dos años más de contrato y me centro en la selección y para nada hago caso de rumores", explicó Rudy.

"Estoy muy a gusto en el Real Madrid y las condiciones son las que hay. Tengo contrato y una cláusula. Ahora no pienso en nada que no sea el Real Madrid, aunque estaré dispuesto a escuchar, pero para nada a pensar en otro tipo de cosa que no sea el Real Madrid", confesó.

Aún así, el jugador mallorquín, que no cierra las puertas a una posible salida, se mostró agradecido por el interés del conjunto norteamericano.

"Nunca he dicho que cierro ninguna puerta, lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo. Lo que digo es que no me planteo para nada cambiar la decisión que he tomado de estar en el Real Madrid los dos años de contrato, aunque sí es verdad que ha habido un contacto con Philadelphia y es de agradecer después del año que he tenido de lesiones", concluyó.