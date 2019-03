Rudy Fernández, sobre el Eurobasket: "Todavía no he hablado con Scariolo"

El jugador del Real Madrid y de la Selección Española de baloncesto, Rudy Fernández, aseguró que "todavía" no ha hablado con el seleccionador nacional Sergio Scariolo sobre su presencia en el Eurobasket de este verano y que tomará la decisión final tras sus vacaciones, mientras que también dejó claro que su objetivo es continuar como jugador madridista.

"Sinceramente, todavía no he hablado con Sergio Scariolo. Justo a final de temporada nos ha querido dejar un poco de tiempo para decisiones y en ese sentido estoy muy tranquilo, disfrutando con mi familia mis vacaciones y cuando me ponga ya hablaremos de tomar la decisión de si puedo estar en la selección o no", señaló Rudy Fernández tras acudir a la campaña 'Fórmula Desayuno' celebrada en la Fundación Vicente del Bosque junto al ex-seleccionador nacional.

Busca "desconectar"

Rudy, que ha tenido que pasar por quirófano tres veces esta temporada por problemas de espalda, dijo que esta temporada ha sido "difícil", pero que como en todas las temporadas ha aprendido "muchísimo", ya que estas temporadas "vienen bien a nivel personal".

Sin embargo, el alero no se plantea "nada a largo plazo", porque lo más importante es "el trabajo diario", aunque ahora mismo quiere disfrutar de su familia estas vacaciones y "desconectar un poco del baloncesto". El jugador blanco, al que le resta todavía un año de contrato con el club, remarcó que le gustaría "seguir en el Real Madrid y poder cumplirlo", y que en un futuro le gustaría "seguir vinculado a este gran club".

"Hemos ganado muchísimas cosas juntos pero al final el deporte tiene estas cosas, un día puedes estar en un sitio y otro día puedes estar en otro. Ahora mismo no me planteo nada que no sea el año que viene con el Real Madrid", concluyó el mallorquín.