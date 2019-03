Ricky Rubio es traspasado a los Utah Jazz a cambio de una primera ronda del draft

Nuevo traspaso en la NBA, esta vez con un español involucrado. Ricky Rubio, del que se había rumoreado en numerosas ocasiones que podía salir de los Timberwolves, finalmente ha salido.

Su nuevo equipo será Utah Jazz, que para tener sus servicios han dado a los Wolves una primera ronda del draft de 2018. Esta primera ronda es propiedad de los Oklahoma City Thunder, que, además, tiene protegida una elección entre las 14 primeras.

Ricky Rubio, que está en la lista de Sergio Scariolo para el Eurobasket, ha visto su nombre en infinidad de rumores a lo largo de los años, muchos incluyendo a unos Knicks que, finalmente, parece que no se harán con los servicios del base español.

I'm told Minnesota will be get a 2018 first-round pound to trade Ricky Rubio into Utah cap space. @tribjazz first to report deal happening