Ricky Rubio anuncia que estuvo contagiado de coronavirus: "Tengo que ir día a día y ver cómo me encuentro"

Ricky Rubio ha anunciado, una vez ha llegado a la burbuja de la NBA en Orlando, que ha pasado el coronavirus. En un rueda de prensa en Florida, el base de los Phoenix Suns ha explicado que pasó la enfermedad sin síntomas y que ya está recuperado y listo para regresar a los entrenamientos.

Rubio admitió que una infección por coronavirus fue la razón que le mantuvo apartado de su equipo, con el que ya se ha reintegrado y ha completado su primer entrenamiento junto con sus compañeros. "Sí, ha sido COVID", respondió para explicar su tardío ingreso en la 'burbuja'.

De esta forma, el MVP del último Mundial ya se encuentra en la concentración en Disney World de la NBA, que ayer miércoles arrancó sobre la nueva cancha con la disputa de los primeros partidos amistosos, a una semana de que se reanude la temporada regular.

"He estado fuera unas 3 ó 4 semanas. Estoy bien, no tengo síntomas. Los brazos y las piernas lo notan. Tengo que trabajar, tengo que dar lo mejor al equipo… y, a la vez, pensar en mi salud. Es difícil decir porque he estado fuera un tiempo: haré 3-4 entrenamientos antes de jugar. Tengo que ir día a día y ver cómo me encuentro", indicó Ricky Rubio.