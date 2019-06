Ricky Rubio: "La prioridad es un equipo que tenga opciones de jugar Playoff"

El base catalán Ricky Rubio, que el 1 de julio quedará libre al no haber renovado por los Utah Jazz, reconoció este miércoles que sus opciones pasan por recalar el curso que viene en la NBA en uno "con opciones a jugar los 'playoff'".

"Que dependa de algunos movimientos en el mercado no quiere decir que me tenga que conformar con lo que quede. Hay opciones que quedarán y podré escoger", añadió. El ya exjugaador de Utah participó hoy en el puerto de Barcelona en una acción junto a Adidas y la asociación medioambiental internacional 'Parley for the Oceans', en la lucha contra el plásticos en los mares.

En su encuentro con los medios, Ricky Rubio aseguró que este verano "va a ser muy divertido", porque será su primer estío en el que podrá "escoger entre muchos equipos". "Pero depende de muchos factores, porque habrá muchos jugadores libres que van a determinar cómo irá el mercado".

Cualquier movimiento afectará al mercado y habrá efecto dominó. "Hay equipos que tiene un base titular con contrato, de los cuales ya me puedo olvidar, pero hay otros que buscan base", dijo. "Las prioridades son ir a un equipo donde tenga peso y minutos, que sea un conjunto de 'playoff' (que tenga claras opciones de jugar la fase final). Esto ya descarta algunos equipos", subrayó.

Sobre la opción de que su amigo Marc Gasol se lleve esta temporada el anillo de campeón de la NBA, si los Toronto Raptors son capaces de ganar uno de los dos partidos contra los Warriors que quedan de la final, Rubio se mostró muy esperanzado, aunque advirtió que ya en el 3-2 de hace un par de madrugadas el equipo californiano "sacó el corazón de campeón".

"Ya le ha dicho a Marc que quiero hacerme una foto, si gana el anillo", precisó, mientras que cuando se le preguntó sobre las opciones del Barcelona en la final de la ACB, el que fuera exbase del equipo azulgrana dos temporadas opinó que es la primera vez "que no hay un favorito claro". "El Barça este año es más regular. Ha habido continuidad en el proyecto y esto ayuda a que todos se conozcan y en situaciones difíciles pueden reaccionar", opinó.

Finalmente, el internacional español admitió que ha cambiado de conciencia sobre la afectación que tiene el plástico en el medio ambiente, y admitió que ya no usa bolsas cuando va a comprar. "He adquirido dos carritos para ir a comprar. Mis amigos se ríen porque dicen que esto es de gente mayor", reconoció. "También he dejado de comprar botellas de plástico y utilizo botellas metálicas, como si fuese una cantimplora. Todos tenemos que ser conscientes y cambiar con pequeños hábitos", sentenció el jugador.