Ribas: "Ganar al Real Madrid es vital para estar lo más arriba posible"

El escolta azulgrana Pau Ribas considera que en el encuentro de Euroliga de mañana (20:45 horas) ante el Real Madrid es importante ganar "para acabar lo más arriba posible en el Top16".

"Hay que ganar al Real Madrid y eso vamos a intentar, pero hasta la última jornada nada quedara definido", ha añadido el barcelonista, que ha apuntado que "ahora lo único que sabemos es lo que tenemos que hacer para ganar el partido".

"La dinámica del equipo es buena desde hace días. Después de algunos malos momentos no había más remedio que reaccionar y estamos ahora en una buena línea", ha concretado.

En cuento al Real Madrid, Ribas ha enfatizado que el conjunto madridista "es un equipo con talento, calidad y capaz de anotar muchos puntos. Si están cómodos en la pista te pueden destrozar, por lo que debemos hacerles jugar incómodos".

La fórmula para superar al Real Madrid, según el escolta azulgrana, está en "llevar la iniciativa del juego en todo momento, porque sabemos dónde podemos hacerles daño y no le dejaremos que marquen su ritmo". Ribas no ha ocultado la importancia que puede tener la victoria mañana: "Todos los partidos del Top16 son definitivos. No puedes olvidar lo que has hecho antes porque el 'average' puede influir al final. Este partido puede valer doble porque, además, representaría seguir en la buena dinámica actual".