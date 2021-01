La petición de la viuda de Kobe Bryant en el aniversario del accidente mortal: "No queremos ver esas fotos"

Este 26 de enero se cumple un año del accidente de helicóptero en el que murieron Kobe Bryant, su hija Gianna y los otros siete tripulantes del aparato. Una fecha grabada a fuego en el calendario de Vanessa Bryant y de sus hijas, que siguen intentando superar el fatídico suceso cuando se cumple un año.

"El dolor es un grupo de emociones desordenadas. Un día estás en el momento riendo y al día siguiente no te sientes con ganas de vivir. Hay que encontrar la razón para vivir. Sé que es difícil. Miro a mis hijas y entonces trato de superar ese sentimiento. Por ellas. La muerte está garantizado, pero vivir el resto de tu vida no lo está y por eso hay que encontrar tu razón", ha escrito en Instagram la viuda del cinco veces ganador de la NBA.

"No pongáis fotos del helicóptero"

La viuda de la 'Mamba' ha querido mandar un mensaje en el aniversario de la muerte su marido: "Quiero agradecer a todos que han manejado la cobertura mediática con respeto. Para todos los demás, por favor reconsiderad vuestras noticias y mirad las imágenes con los ojos de un de sus hijos, sus padres y su familia. Celebrad su vida, no el día que les perdimos. En la víspera del 26 de enero, queridos medios, sed considerados a la hora de colgar las imágenes. Os pedimos que no pongáis fotos del helicóptero destrozado o en el aire, o de la escena del accidente. NO queremos verlas. Nuestro año ya ha sido suficientemente traumático. Tienen miles de vídeos e imágenes que pueden mostrar. Esperamos que los vídeos se hagan con clase y buenas maneras que respeten nuestras pérdidas".

Pulso entre Vanessa y su suegra

Ahora han comenzado a salir trapos sucios dentro de la familia Bryant. En concreto, ya es oficial y público el pulso entre Vanessa Bryant, mujer del exjugador de los Lakers, y su madre, Sofia Urbieta Laine.

Ambas están protagonizando un enfrentamiento público y televisado por dinero. Y es que la suegra de Kobe Bryant asegura que su propia hija le ha cortado el grifo del dinero.

Sofia Urbieta Laine ha presentado una demanda. En el escrito, presentado en la corte angelina, la madre de Vanessa Bryant relata que no se la está cuidando.