Paulina Ojeda, la jugadora argentina de 11 años que ha metido 93 puntos en 20 minutos

Un partido de categoría infantil disputado en la ciudad de Eldorado (Argentina) se ha convertido en noticia mundial por la actuación de una jugadora de 11 años. Y es que Paulina Ojeda, jugadora de El Coatí, logró anotar 93 puntos en apenas 20 minutos, un actuación portentosa y que sorprendió a todos los presentes. Gracias a su increíble exhibición, El Coatí remontó 37 puntos al Oberá Tenis Club (108-107). Ojeda estuvo perfecta en todos sus lanzamientos, promediando 38 de 38 en tiros de dos, 5 de 5 en triples y 2 de 2 en libres.

"Ella solo quiere divertirse, ama el básquet y está viviendo todo esto con normalidad", cuenta Silvio Ojeda, padre y entrenador de la joven en declaraciones que recoge Infoabe.

La propia Paulina Ojeda ha explicado cómo se obró la remontada de su equipo, en buena parte gracias a los 93 puntos que anotó.

"Empezamos a remontar, empezamos a remontar y en un momento estábamos a nueve. Pidió minuto el técnico y no sabía que hacer. Entramos otra vez con todas las pilas y seguimos remontando hasta ponernos a tres puntos. Quedaban nueve segundos yo quiero agarrar la pelota, hago un tiro que nada que ver y una compañera hace una flotadora y mete el punto. Quedaba un 1,4 segundo y ahí ya dijimos: 'está ganado'", relata Paulina Ojeda.

La propia Paulina Ojeda no se creía la marca que había logrado tras el partido. "Mis compañeras me lo decían, pero para mí había algún error, no les creía", aseguró la jugadora argentina de 11 años al Canal 12 de Misiones. Su 93 puntos son un nuevo récord en la categoría y superan la marca de 73 puntos conseguidos por Francisco Zustovich en un partido de la categoría U13 con Peñarol de Mar del Plata.

