Pau Gasol, sobre los Warriors: "Están a un ritmo de ataque muy alto, al que los rivales no estamos acostumbrados"

El pívot español Pau Gasol, que vivió con los Bulls de Chicago su peor noche encestadora en lo que va de temporada, reconoció que derrota sufrida en el United Center, no es más que la consecuencia de haberse enfrentado al mejor equipo de la liga, que juegan a un ritmo por encima del resto.

De esa manera definió Gasol lo que había sucedido en el partido que los Bulls perdieron a domicilio por 94-125 ante los Warriors de Golden State.

"No hay que buscar más explicaciones, la realidad fue muy simple, nos enfrentamos al mejor equipo de la liga y nos ganaron y a partir de ahí podemos hablar que no tuve mi mejor inspiración encestadora", declaró Gasol que aportó sólo un punto (0-8, 0-0, 1-2) y capturó ocho rebotes, que fueron todos defensivos. "Así de fácil y así de simple".

Luego el internacional español fue más específico en cuanto a las cualidades que poseen los Warriors y admitió que son un gran equipo en todas las facetas del juego con mucho equilibrio en todas sus posiciones con grandes tiradores.

"Es un equipo que está jugando con una gran confianza, jugadores que están a un ritmo de ataque muy alto, al que los rivales no estamos acostumbrados", valoró Gasol.

"No se trata de haber sufrido un gran golpe, simplemente nos hemos encontrado con la realidad en estado puro, de no alcanzar su ritmo porque no lo tenemos y nos hemos sentido incómodos en todo momento".

El jugador de Sant Boi explicó que su equipo en determinadas fases del partido lo hice "relativamente" bien, "bastante" bien, pero también admitió no lo suficiente para conseguir la victoria.

En cuanto a su propia actuación reconoció que no estuvo acertado, que le hubiera gustado aprovechar más su envergadura al haber estado más cerca de la pintura.

"Cuando dependes mucho de los tiros exteriores, a veces entran y a veces no, y hoy, desafortunadamente, no he podido meter los tiros que normalmente meto y me han sacado un poco fuera del ritmo que normalmente tengo", analizó Gasol su actuación.

"Lo consiguieron con jugadores como Draymond Green, que lo hace todo bien la pista".

Gasol destacó que al tener buenos tirados hace que la defensa rival trate de marcarlos y eso deja muchos espacios para que otros puedan penetrar sin problemas.

El jugador de Sant Boi también quiso dar su versión de las comparaciones que se hacen en cuanto a lo que supuso de revolucionario el baloncesto aportado por los Bulls en la década de los noventa y la que ahora hacen los Warriors.

"Siempre se intenta replicar lo que tiene más éxito y eso significa que ya cada vez se utiliza menos a los hombres altos como tal si no que se puede ver a Green más como un alero número tres aunque domine la pintura", explicó Gasol.

"Sin olvidar la buena labor que han hecho los entrenadores como Luke Walton de interino y Steve Kerr, de máximo responsable, sin que nadie les ha hecho concesiones".

Gasol agregó que, visto lo visto hasta ahora, el único equipo que le puede hacer algo de daño a los Warriors serán los Spurs de San Antonio, que también están en la Conferencia Oeste. "Los Spurs poseen también un gran equipo y de hecho están pegados a sólo dos derrotas de ellos y eso que todavía no se han enfrentado entre sí", argumentó el jugador mayor de los Gasol.

"Nuestro objetivo es luchar al máximo de aquí al final de temporada y luego veremos a ver qué es lo que sucede".