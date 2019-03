Pau Gasol: "No voy a bajarme del barco, ni ahora ni nunca"

Pau Gasol, jugador de la selección española, comentó que, pese a sentir molestias en el gemelo, quiso jugar y ayudar al equipo a clasificarse para cuartos de final del Europeo 2015 y aseguró que "nunca" se va "a bajar del barco". "Estoy bien, con molestias. He podido jugar y ahora vamos a ver, cuando se enfríe el músculo cómo está", declaró Pau Gasol.

"Siempre intento ayudar a mis compañeros y a mi equipo. No voy a bajarme del barco, ni ahora ni nunca. El martes contra Grecia juego sí o sí", añadió el pívot. El jugador explicó lo que había pasado. "Fue al final del calentamiento. Sentí un pinchazo y me fui rápidamente al vestuario para que el fisio (Joaquín Juan) me lo soltara. Hubo un momento en que no las tenía todas conmigo, pero afortunadamente pude aguantar".

Sea como fuere, el caso es que Pau anotó 30 puntos y seis de siete triples que fueron providenciales. "He intentado jugar lo mejor posible, como siempre, pero hoy, afortunadamente, he estado muy acertado en los tiros abiertos. Así hemos podido desatascar el partido en el último cuarto", apuntó.

"La verdad es que no meto tantos triples ni en los entrenamientos (dijo riendo). Sería estupendo hacerlo siempre, pero hoy he jugado un poco más alejado del aro para no forzar y conforme iban entrando los triples yo seguía tirando", añadió.

Ahora, España tiene dos días de descanso que vendrán muy bien al equipo para intentar recuperar fuerzas y aliviar estas molestias. "Nos van a venir muy bien de cara a un partido contra Grecia que será muy complicado. Son un gran equipo con grandes jugadores y será muy complicado", aseguró.

Respecto a la presión que tenía el equipo para seguir con el sueño olímpico, Pau comentó que la tensión es buena. "Creo que la presión es buena. Si la sentimos es porque estamos jugando donde queremos estar. Yo quiero estar en la lucha por las medallas mejor que hacerlo por el quinto u octavo puesto. Quiero que mi equipo esté en semifinales y que podamos luchar por las medallas", repitió.

"Grecia juega un gran baloncesto y tiene una plantilla fabulosa, muy compensada y de calidad, pero si trabajamos bien y estamos bien atrás y peleamos a muerte cada balón, podemos conseguir nuestro objetivo", finalizó Pau Gasol".