Pau Gasol: "En Río, voy a intentar saborear cada momento como si fuera el último"

El pívot de la selección española Pau Gasol declaró en el arranque de la concentración del equipo nacional de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016, las que podrían ser sus últimas olimpiadas, que intentará "saborear cada momento como si fuera el último". "Es bastante posible que sean los últimos. Cuando llegas a estas alturas de tu carrera, y yo tengo la suerte de hacerlo, hay que saborear cada momento como si fuera el último, que es lo que vengo haciendo durante los últimos campeonatos, e intentaré hacerlo una vez más", aseguró el jugador en la jornada de atención a la prensa en el inicio de la concentración de la selección en Madrid para el reto olímpico.

Gasol, que acumula dos platas olímpicas en Pekín 2008 y Londres 2012, además del Mundial 2006 y tres Europeos (2009, 2011 y 2015) se mostró muy ilusionado por reencontrarse con sus compañeros de selección. "Nos encanta estar juntos, somos un grupo de amigos que disfrutamos estando este tiempo juntos. No solo tenemos un nivel de talento alto, sino un grupo humano bonito. Nos ilusiona y nos gusta estar juntos", aseguró el hasta ahora pívot de los Bulls de Chicago, aunque podría cambiar de equipo este verano.

Respecto al grupo al que se enfrentará España en estos Juegos, Gasol, en el que está la anfitriona Brasil o Argentina -un rival "durísimo" para Gasol-, el pívot de Sant Boi recordó que Lituania es la vigente subcampeona Europea -derrotada por España-. "Van a venir con un equipo más experimentado que el año pasado, que eran más jóvenes pero con mucho talento. Hay equipos difíciles, hay que centrarse en el que toque antes e ir creciendo a medida que avancemos", agregó.

Ve a USA "muy potente"

Respecto al equipo de Estados Unidos, el campeón olímpico de los últimos dos años, en las dos finales contra España, Gasol definió el 'Team USA' como un equipo "muy potente", aunque no estén jugadores como Steve Curry o Le Bron James. "Aunque falten jugadores importantes, nombres de primer nivel, todos los que van son de primer nivel realmente. No nos tenemos que dejar engañar porque falten uno, dos o tres jugadores, porque los que vienen son gente muy potente", analizó.

Gasol se pronunció abiertamente hace unas semanas acerca de su preocupación sobre el virus del Zika, pero decidió acudir a Río con la selección. Aseguró que confía en que las medidas por parte del Comité Olímpico Internacional y las autoridades brasileñas sean "máximas" y "minimicen" el riesgo de infección. "Cada uno de nosotros tomaremos las precauciones necesarias y las medidas que haya que tomar para disminuirlo aún más. Esa es la mentalidad con la que vamos, aunque es verdad que vas con una sensación rara de miedo, de no poder actuar de forma normal ante un peligro, que es un peligro real, que existe, una situación que se vive en Brasil y en otros países sudamericanos. Hay que tenerlo presente, no hay que ignorarlo", afirmó.

Respecto a su hermano Marc, que acudió a la concentración pero es seria duda tras la fractura en el pie derecho de la que se operó en febrero, Pau dijo que está "trabajando día a día" y que se lo toma "con paciencia". "Con ilusión de poder intentar estar con el equipo y llegar a los Juegos, pero a la vez con los pies en el suelo preparándose también por si no llegara", finalizó Pau Gasol.

Ricky insta a no repetir los errores de 2014

El base de la selección española Ricky Rubio recordó que antes del Mundial 2014 se habló mucho de si España iba a llegar a la final antes del torneo, pero luego fueron eliminados en cuartos de final en Francia, y dijo que han "aprendido del pasado" porque "hablar del objetivo final antes de empezar" no es "bueno". "Tenemos un objetivo pero la verdad es que hemos aprendido de los errores de pasado. En 2014 hablábamos mucho de la final o el podio, hablar del objetivo final antes de empezar no es bueno aunque es normal que la gente pregunte. Hemos aprendido mucho del pasado y tenemos que ser conscientes de que tenemos que prepararlo bien", dijo el jugador de los Timberwolves de Minnesota.

Rubio dijo en el inicio de la concentración de la selección española que echaba "mucho de menos" acudir al equipo nacional después de perderse el Eurobasket 2015. "Cuando lo vives desde fuera es algo especial, pero cuando estás dentro es increíble. Son amigos que duran toda la vida y a pesar de no verlos un año, vienes y parece que fuera ayer el último campeonato", afirmó. El base de la selección, que formó parte de la plata de Pekín 2008 con 17 años, pero no de la de Londres 2012 por lesión, recordó aquella cita. "Con 17 años no sabía muy bien lo difícil que era llegar a unos juegos, entonces te parece todo muy bonito y ahora ves que cuesta mucho llegar", aseguró el base, que califica los de Río como unos juegos "especiales".

Llull propone ir "paso a paso" hacia las medallas

El base de la selección española Sergio Llull dijo hoy en el inicio de la concentración para los Juegos Olímpicos que su objetivo es "luchar por las medallas" yendo "paso a paso", ya que saben que no será fácil y hay "selecciones muy buenas". "El objetivo es luchar por las medallas yendo paso a paso. Sabemos que no será fácil, hay selecciones muy buenas. El grupo es complicado pero el objetivo es estar más arriba", aseguró el base del Real Madrid en la primera toma de contacto de los 20 preseleccionados por el entrenador italiano Sergio Scariolo.

Analizando el grupo, Llull identificó a varios rivales. "Brasil juega en casa, Argentina tiene un carácter que todos conocemos, Lituania siempre pone las cosas difíciles, y falta saber cuál se clasifica del Preolímpico", analizó. Respecto al equipo de Estados Unidos, el base menorquín dijo que son "favoritos" aunque tengan bajas, ya que son "auténticas estrellas" y "el principal rival a batir". En cuanto a la amenaza del virus del Zika en Brasil, el base madridista dijo que no tienen miedo. "A medida que nos van informando la preocupación disminuye. El riesgo cero no existe pero con las medidas adecuadas no habrá problema", sentenció.