Pau Gasol responde a 'Le Monde': "Me lo tomo como un halago"

El pívot de la selección española Pau Gasol ha dicho que considera "un halago" que haya gente que piense que hace "alguna cosa fuera de lo legal para jugar a un nivel" como el que alcanzó en el pasado Eurobasket, en referencia al bloguero francés de 'Le Monde' que insinuó que se dopaba, palabras que le han costado una demanda conjunta del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Baloncesto.

"Me sabe mal que estas cosas sucedan. Es especular con cosas así y da igual que sea yo o sea otro, que nunca haya tenido indicio de nada, que tenga una carrera tan larga y extendida como la mía... Ciertas cosas son un poco desagradables en cierta medida", reconoció Gasol durante el día de atención a medios de Chicago Bulls.

"Agradezco el apoyo de la gente, de las instituciones de nuestro país y de nuestro deporte para que este tipo de cosas no se repitan", apuntó el jugador catalán sobre las palabras del bloguero Clément Guillot, que "hacen daño y no aportan nada".

"Me lo tomé como los pitos cuando gané el MVP y ganamos el oro. Que crean que yo hago alguna cosa fuera de lo legal para jugar a un nivel como el que estoy jugando me lo tomo como un cierto halago, pero a la vez no son formas ni es algo que tenga que suceder", denunció.

El pasado 20 de septiembre, justo antes de la final del Eurobasket entre España y Lituania, Guillot escribió que Gasol estaba siendo supervisado por Nicolás Terrados, el que fuera médico del equipo ONCE y al que se le incautaron en el Tour de Francia de 1998 frascos de corticoides o anabolizantes, motivo por el fue multado, aunque finalmente fue declarado inocente tras presentar una apelación.

Las instituciones españolas se han volcado en defender a Gasol y han formalizado una demanda en con tres reclamaciones: la retirada de la edición digital del medio del artículo reseñado; la publicación del encabezamiento y el fallo literal de la sentencia en la edición digital de 'Le Monde' y con idénticas notoriedad y divulgación que el artículo lesivo; y una indemnización de un millón de euros por los daños ocasionados.