Pau Gasol: "¿Jugar en el Barça con Kobe? Es una idea entretenida"

Pau Gasol, en su primera comparecencia ante los medios desde que llegó a la concentración de la selección española, comentó que era "una idea divertida la posibilidad de jugar con Kobe Bryant en el Barcelona". La posibilidad de jugar en el FC Barcelona junto a su amigo Kobe Bryant, al mayor de los hermanos Gasol le pareció "una idea entretenida".

"No sé si Kobe hizo las declaraciones en serio o en broma, leí las declaraciones de Kobe pero no las escuché, así que no sé si el las dijo o se las dijo a Albert Soler y el las comunicó", apuntó. "La carrera de Bryant en la NBA puede estar casi en su última etapa y después ya veremos qué es lo que quiere hacer, pero repito que me parece una idea divertida", dijo Pau Gasol.

"Ilusionado" por la próxima temporada NBA

Gasol también habló de una conversación que mantuvo con el que será su nuevo entrenador en los Chicago Bulls, Fred Hoiberg. "Son dos personas distintas y por tanto diferentes", apuntó en referencia a su ya exentrenador Tom Thibodeau. "Es mi primer encuentro desde que coincidí con él en un partido, creo, que en la temporada 2003-2004".

Gasol calificó de "positiva" esta conversación con el técnico para los entrenamientos de la franquicia estadounidense que comenzarán a mediados de octubre. "Es la primera oportunidad que tiene como entrenador jefe de la NBA", su anterior equipo fue los Cyclones de la universidad estatal de Iowa, y Pau comentó "estar ilusionado" tanto como él en su debut en la NBA.