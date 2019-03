Pascual: "Cinco minutos malos te cuestan el partido ante un rival como el Madrid"

El entrenador del Barcelona Lassa, Xavi Pascual, ha convenido que el último cuarto en el Clásico ante el Real Madrid, en el que su equipo ha encajado un parcial de 15-28, ha sido la clave de la derrota de su equipo en el Palau Blaugrana (86-91).

El preparador azulgrana espera que el tropiezo ante el equipo blanco no les afecte con vistas al decisivo duelo que disputarán e Krasnodar, donde los azulgrana se juegan el pase a la Final Four de la Euroliga. "No hay excusas, pero he intentado que las cargas estuvieran muy repartidas en el día de hoy porque en 48 horas tenemos nuestra verdadera final, un partido de ser o no ser", ha explicado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sobre el partido, Pascual ha lamentado la "precipitación, pérdida de control táctico y falta de acierto" en los últimos diez minutos. "Hemos jugado bastante bien unos 35 minutos. Estábamos jugando bien y teníamos buena dinámica y cinco minutos malos te cuestan el partido ante un rival como el Madrid", ha agregado. En cualquier caso, el técnico catalán ha sacado conclusiones "positivas" de la derrota con vistas al futuro: "Hemos hecho muy buen juego, no se nos ha lesionado nadie y después el regreso a la pista de Shane Lawal que ha podido jugar cuatro minutos para volver a sentirse jugador".

Tras esta derrota, su equipo ya tiene en mente el importante encuentro del próximo martes ante el Lokomotiv Kuban, en el que Pascual no piensa en otra cosa que en el triunfo. "No cabe en mi cabeza la derrota. En el caso de no ganar ya os responderé, ya sabemos como funciona este circo", ha zanjado.