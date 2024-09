Pablo Laso y las palabras de Willy Hernangómez a Grimau: "Bastante subnormal el jugador"

Pablo Laso siempre se ha caracterizado por hablar claro y directo, algo que ha vuelto a quedar claro durante su intervención en la vigésima edición del foro organizado por la revista 'Dato Económico' de Vitoria. El entrenador del Baskonia fue nítido al ser preguntado por el episodio que vivió Roger Grimau con Willy Hernangómez la temporada pasada, cuando el pívot le dijo al entrenador: "Te quedan dos telediarios".

"Bastante subnormal el jugador. Yo, como soy un poco sarcástico, le habría dicho qué es eso del telediario. No creo que el jugador deba entrar en eso", opinó Pablo Laso.

El técnico vitoriano considera que parte de la culpa es de Grimau porque nunca debería haber permitido que se llegara a eso.

"No creo que el entrenador deba llegar a que eso ocurra. Para que eso ocurra, en cualquier empresa, para que haya esa situación de ruptura, ha tenido que haber muchas cosas por el camino", añadió Laso.

"Yo no llegaría nunca a una situación así. O sigue él o sigo yo"

"Para que eso ocurra, el entrenador tampoco lo tiene que permitir. Seguro que hubo cosas en el camino. No se llega a situaciones de esas así como así. Si llegas a ese punto de fricción es porque no has hecho bien tu trabajo. Yo no llegaría nunca a una situación así. O sigue él o sigo yo. Al final la que sale perjudicada es la empresa", explicó Pablo Laso.

En otro orden de cosas, el entrenador vitoriano admitió que ficharía al jugador del Real Madrid Edy Tavares porque a su juicio "es el jugador más determinante de la competición".

Laso también admitió que no le importaría entrenar al Barça, volver al Real Madrid o hacerse cargo de la Selección Española, pero puso la pelota en la otra parte. "Habría que preguntarle a ellos", indicó Pablo Laso.

El entrenador vitoriano confesó que le hubiera gustado tener un entrenador como él cuando jugaba.

"Yo era un 'tocahuevos' y haber tenido un entrenador que me hubiera tocado los huevos más a mí, me habría gustado", se sinceró Pablo Laso.

En relación con los objetivos y los títulos, Pablo Laso admitió que "es muy difícil" que ganen la Euroliga porque conoce al resto de equipos.

"No soy gilipollas, veo las inversiones y pienso en el sistema de competición", apuntó Pablo Laso, quien se mojó y dio quinteto histórico del Baskonia en el que se colocó junto a Luis Scola, Tiago Splitter, Elmer Bennett y Andrés Nocioni.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com