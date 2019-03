Oden: "Me recordarán como el mayor fracaso de la historia de la NBA"

"Me recordarán como el mayor fracaso de la historia de la NBA". Eso es lo que ha afirmado Greg Oden, elegido número 1 del draft en 2007 por delante de Kevin Durant, en unas declaraciones a ESPN. El jugador, de 28 años, tan solo jugó 82 partidos en cinco temporadas con los Blazzers en una carrera marcada por las lesiones, con rotura de rótula izquierda incluida y dos cirugías de microfractura también en su rodilla izquierda.

Oden admite que si por él fuera seguiría en activo: "Me encantaría seguir jugando si estuviera sano, pero no lo estoy. No me malinterpretéis, no puedo hacer nada al respecto".

El que fuera número 1 en 2007 ya sabía que iba a ser "una de las mayores decepciones de la historia de la NBA": "Si Kevin Durant sigue haciendo grandes cosas todo empeoraría".

Actualmente está dando clases para ser asistente del entrenador de Ohio State, donde estuvo una temporada en la universidad.