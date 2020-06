Noche grande de LeBron James y Porzingis en la vuelta de Kawhi Leonard con los Spurs

LeBron James tuvo doble-doble de 25 puntos y entregó 17 asistencias, empatando su mejor registro de por vida, en la victoria de los Cavaliers de Cleveland por 123-114 sobre los Hawks de Atlanta.

Los Cavaliers encestaron 20 triples, incluyendo nueve en el primer cuarto, y tuvo 35 asistencias, ambos registros son sus mejores en lo que va de temporada.

Buen partido de Calderón

José Manuel Calderón tuvo 14 puntos en 32 minutos de acción al encestar 5 de 7 tiros de campo, incluidos 4 de 5 triples, logró un rebote y dio cuatro asistencias.

Los Hawks, que poseen la peor marca de la liga, con 6-21, y que marchan en el fondo de la División Sureste, tuvieron a Taurean Prince con 24 tantos como líder del ataque.

