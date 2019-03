La NBA estudia quitar el All Star a Charlotte por no proteger a la comunidad LGTB

El comisionado de la NBA, Adam Silver, reconoció, en Las Vegas (Nevada), que dentro de su organización hay problemas que se tienen que resolver como es el caso de la celebración del próximo All Star, programado para disputarse en Charlotte, pero que podría quedarse sin la organización.

Los dueños de la NBA no alcanzaron una decisión sobre mudar de Charlotte el All Star del próximo año debido a la ley de Carolina del Norte sobre la falta de protección a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT).

Silver declaró a los periodistas que no se llevó a cabo una votación, pero que la liga es consciente que se debe tomar una decisión lo antes posible. El comisionado de la NBA expresó su decepción con los legisladores de Carolina del Norte por no realizar las suficientes modificaciones para acabar con el debate.

Muy implicados

"Sentimos que esta ley es inconsistente con los valores de la liga", destacó Silver. "No es necesario hacer más comentarios". Silver señaló que la NBA quedó en una situación que no es de su responsabilidad, debido a que la legislatura estatal aprobó la ley después de que se la había otorgado a Charlotte la organización del All Star 2017.

En este sentido, Silver reiteró que el partido es importante para la liga en muchos otros aspectos que no se ven reflejados en el campo de juego. "La prueba principal para nosotros es si podemos realizar con éxito total nuestra semana del All Star bajo esta ley", destacó Silver. "Es más que un partido, es una semana llena de actividades en Carolina del Norte".

"La pregunta para nosotros es si dada la controversia, todas las discusiones, lo estricto de las posturas, es si este es el lugar en el que debemos estar en 2017, en el epicentro del baloncesto mundial, donde podamos ir a celebrar nuestro deporte y nuestros valores", argumentó Silver, que no habló de cuando se tomará una decisión sobre el partido, pero que el tiempo no les favorece.

Quieren moverlo como sea

"No intentamos alimentar el suspenso", aclaró. "Somos conscientes de que debemos tomar esta decisión muy pronto y es uno de los problemas a resolver dentro de nuestra organización". Las declaraciones de Silver se dan menos de dos semanas después de que los legisladores de Carolina del Norte revisaron la ley y la dejaron prácticamente sin cambios.

Durante su sesión anual de trabajo que finalizó este mes, la Asamblea General restauró la capacidad de los trabajadores para usar la ley estatal para demandar por discriminación laboral por motivos de raza, religión u otros factores, pero mantuvo sin protección la identidad de género y la orientación sexual.

La ley aprobada durante una sesión especial en marzo, también excluye a la orientación sexual y la identidad de género de las protecciones antidiscriminación en lugares de trabajo, hoteles y restaurantes; y anula órdenes antidiscriminación locales.

Las polémicas de Charlotte

Los líderes republicanos señalan que la ley se aprobó en respuesta a un decreto de Charlotte que le habría permitido a los transexuales el uso de los sanitarios de acuerdo con su identidad de género.

Es posible que el destino de la ley quede en manos de las cortes generales en donde se llevan a cabo audiencias de apelación, aunque es posible que esos resultados se presenten después de que la NBA haya tomado su decisión sobre la sede del All Star. En otros estados se han introducido demandas que disputan los ordenamientos federales sobre el acceso de baños entre personas transexuales en las escuelas.

Un día después de que la legislatura de Carolina del Norte aprobó el cambio menor relacionado a las demandas en lugares de trabajo, la NBA y los Hornets de Charlotte emitieron un comunicado conjunto en el que afirman que discutieron el asunto con "varios grupos a nivel local y estatal", pero dudan que los cambios sean suficientes.