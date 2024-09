Muere Dikembe Mutombo, leyenda de la NBA, a los 58 años

El mundo del baloncesto está de luto por el fallecimiento de Dikembe Mutombo, uno de los pívots más importantes historia de la NBA, debido a un cáncer cerebral. El congoleño, nacionalizado estadounidense, sucumbió a su enfermedad a los 58 años rodeado de sus familiares, según ha informado la liga estadounidense.

En octubre de 2022 anunció que tenía un tumor cerebral y que había iniciado un tratamiento. "Dikembe Mutombo era simplemente más grande que la vida misma. En la cancha, fue uno de los mejores bloqueadores de tiros y jugadores defensivos en la historia de la NBA. Fuera de la cancha, puso su corazón y alma en ayudar a los demás", dijo en un comunicado el comisionado de la liga, Adam Silver.

"El espíritu indomable de Dikembe continúa en aquellos a quienes ayudó e inspiró a lo largo de su extraordinaria vida", añadió.

3.289 tapones

Mutombo es el segundo jugador de la historia de la NBA con más tapones con 3.289, solo superado por Hakeem Olajuwon. Formó parte de seis equipos durante su trayectoria (1991-2009): Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks y Houston Rockets.

En total, Mutombo disputó 18 temporadas en la NBA. Con sus 2,18 metros de estatura jugaba en la posición de pívot. Es considerado como uno de los mejores taponadores y defensores en la historia de la NBA, como atestiguan sus cuatro galardones de Mejor Defensor.

Miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Mutombo fue elegido en ocho ocasiones para el All-Star. Tras abandonar el deporte profesional, Mutombo, que es embajador global de la NBA, ha dedicado gran parte de su tiempo a fines caritativos y causas sociales.

"Hey, Mutombo. This one is for you, baby"

Mutombo fue protagonista involuntario del mítico tiro libre Michael Jordan con los ojos cerrados: "Hey, Mutombo. This one is for you, baby" ("Ey, Mutombo. Este es para ti").

