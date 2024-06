Mario Hezonja se queda en el Real Madrid: "Creyó en mí cuando muchos no lo hacían"

El culebrón Mario Hezonja ha finalizado con el jugador croata anunciando su continuidad en el Real Madrid, después de que durante varías días su futuro pareciera cerca de fichar por el Barcelona. El alero nacido en Dubrovnik el 25 de febrero de 1995 ha anunciado su decisión en sus redes sociales aclarando que su intención siempre fue seguir jugando en el club blanco.

"Como todos sabéis, después de mi último partido de la temporada me convertí en agente libre y soy libre para decidir dónde quiero jugar durante los próximos años. No he alcanzado ningún acuerdo con nadie más a partir de ese momento y, como dije, siempre lo oiríais de mí primero", señala Mario Hezonja en su cuenta de la red social X.

"El Real Madrid creyó en mi cuando muchos no lo hacían, cuidó de mí y de mi familia desde el primer día que llegué y nos hizo sentir como en casa. Mi única intención era quedarme, así que estoy feliz de comunicaros que seguiré mi viaje en mi casa, en mi Real Madrid, por mucho tiempo", añade Hezonja.

El jugador croata ha conquistado la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga ACB esta temporada y fue incluido en el segundo quinteto ideal de la Euroliga, competición en la que fue subcampeón tras la derrota del Real Madrid ante Panathinaikos en la final.

El Barça aclaró que no hay "ningún tipo de acuerdo" para fichar a Hezonja

El pasado viernes, con los rumores que colocaban a Hezonja en el Palau creciendo, el Barcelona salía al paso para explicar que no existía "ningún tipo de acuerdo" para fichar al alero del Real Madrid.

Una fuente del club catalán confirmó a EFE que el interés por el jugador croata había existido antes de la fase final de la Euroliga, pero que "nunca se llegó a firmar nada" y posteriormente el Barça valoró "otras opciones que le parecen mejores".

Otro elemento que habría pesado en la decisión del Barcelona de descartar su fichaje habrían sido las declaraciones de Hezonja sobre su deseo de continuar en el Real Madrid y la animadversión despertada por los aficionados barcelonistas.

De hecho, uno de los principales grupos de animación en el Palau Blaugrana, el de los Dracs, publicaron en la red X un mensaje con el texto: "Después de todas las declaraciones que ha ido haciendo últimamente, de los gestos y de las miradas de burla, también cuando ha venido a jugar al Palau... Ante los rumores existentes, nosotros lo tenemos claro. ¿Mario? No, gracias".

