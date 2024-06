Sergio Rodríguez anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de poner punto final a mi carrera deportiva"

Sergio Rodríguez, jugador del Real Madrid y de la selección española, ha anunciado este miércoles su retirada deportiva tras dos décadas en lo más alto del baloncesto, un adiós que llega después de haber conquistado Supercopa, Copa del Rey y Liga con el conjunto blanco.

"Ha llegado el día. Después de 20 años como jugador de baloncesto, me gustaría compartir con todos vosotros una decisión que va a cambiar mi vida. Ha llegado el momento de poner punto final a mi carrera deportiva. Siento que esta temporada, en la que hemos conseguido el título de la Liga ACB, la Copa y la Supercopa, es el momento perfecto para decir adiós. Siempre soñé con retirarme estando bien físicamente y ganando mi último partido. Y ahora la vida me ha ofrecido este regalo", apunta el genial jugador canario en sus redes sociales.

El base de Santa Cruz de Tenerife se va con un palmarés increíble y después de haber regalado 20 años de magia y calidad en las canchas de Europa y Estados Unidos. Tras dos temporadas en Estudiantes, 'El Cacho' cruzó el charco para recalar en Portland Trail Blazers después de ser elegido en la posición número 27 del Draft de 2006. Jugó durante tres temporadas con los Blazers antes de fichar por Sacramento Kings y, a mitad de la temporada 2009-10, ser traspasado a los New York Knicks. Los Philadelphia Sixers fueron su último equipo en la NBA antes de regresar a Europa.

Sergio Ródriguez aterrizó en el Real Madrid y jugó seis temporadas de blanco (2010-16) antes fichar por el CSKA de Moscú, donde militó durante dos campañas (2017-18 y 2018-19). Pasó por el Olimpia Milano durante tres temporadas para regresar a la capital de España y disputar sus dos últimas temporadas (2022-23 y 2023-24).

'El Chacho' se va con 3 Euroligas, 4 Ligas ACB, 5 Copas del Rey, 1 Intercontinental y 5 Supercopa de España, entre otros títulos a nivel de clubes.

Con la selección española, el base canario se colgó ocho medallas: tres oros (Europeo Sub-18 de 2004, Mundial 2006 y Eurobasket 2015), dos platas (Eurobasket 2007 y JJOO 2008) y tres bronces (Eurobasket 2013, JJOO 2016 y Euurobasket 2017).

Carta íntegra de Sergio Rodríguez anunciando su retirada

Finalizar mi carrera en el Real Madrid es un sueño y más aún ganando en las dos últimas temporadas 5 títulos, entre ellos la histórica Euroliga de Kaunas. Gracias, presidente Florentino Pérez y Juan Carlos Sánchez, director de la Sección de Baloncesto, por permitirme en aquel verano de 2022 volver al club en el que me siento en casa. Gracias, por supuesto, por todo y por tanto a la afición del Real Madrid. En el WiZink, y allí donde hemos viajado, me habéis acompañado de manera incondicional.

Hoy es el día para afirmar que he sido muy afortunado por todas las experiencias que he vivido durante todos estos años. Sin duda ha habido momentos duros, pero siempre he trabajado mucho para desarrollar mi pasión por el Baloncesto con un respeto inmenso por este deporte y por quienes habéis estado a mi lado.

He podido hacer realidad mis sueños de niño y he podido vivir las emociones que entonces imaginaba y que parecían inalcanzables. Y la verdad es que he disfrutado y me he divertido desde el primer minuto en la cancha.

Debuté con el Club Estudiantes, que confió en mí cuando solo tenía 17 años. He jugado para el club más grande del mundo, el Real Madrid, consiguiendo todos los títulos posibles, y he cumplido mi gran deseo de jugar en la NBA durante cinco temporadas. Además he vivido dos experiencias vitales muy importantes para mí: tanto en Rusia con el CSKA como en Italia con el Olimpia Milano. En todos esos lugares siempre sentí la confianza de sus directivos, entrenadores, compañeros, ‘staff’…

Además he tenido el privilegio de representar a mi país con la Selección Española y conseguir siete medallas, entre ellas una plata y un bronce en los Juegos Olímpicos, un Mundial y un EurobBasket. Han sido momentos inolvidables.

Pero nada de esto habría sido posible sin Ana. Quiero agradecer especialmente hoy a mi mujer que me diera el apoyo imprescindible para formar una maravillosa familia mientras yo dedicaba gran parte de mi tiempo al baloncesto.

Sin su inspiración constante, su capacidad para tener claros los objetivos y su tenacidad, mi carrera profesional habría sido muy distinta. Juntos hemos recorrido el mundo. Juntos hemos crecido y nos hemos hecho fuertes en un camino increíble que ahora nos lleva a un nuevo destino en compañía de nuestros cuatro hijos. A ellos: Carmela, Greta, Sergio y Roberta, gracias porque sois el principal motivo para intentar ser mejor y hacer las cosas bien. Mi deseo es que podáis encontrar una pasión similar a la que yo he hallado en el Baloncesto. A mis padres por su inquebrantable y constante apoyo. Ellos han sido los pilares fundamentales en mi crecimiento personal y deportivo. Estando siempre presentes me permitieron volar y desarrollarme. No fue sencillo para ellos dejarme salir de casa con catorce años pero lo hicieron con una enorme empatía y cariño.

Gracias a mi hermano Javi. Por estar siempre, sin hacer ruido, aceptando las cosas, entendiendo que mi vida requería de mucha atención por parte de mis padres. Estoy seguro de que no ha sido fácil para él, sobre todo cuando hemos estado lejos el uno del otro. Pero quiero que sepa que ha sido un gran apoyo para mí siempre que lo he necesitado. Ahora tendremos más tiempo para compartir la vida. Nunca he conocido a una persona mejor. Gracias.

No quiero olvidar hoy a José Ortiz y Arturo Ortega, mis agentes. Gracias por todos estos años de preocupación y ayuda para elegir los momentos y las decisiones adecuadas a cada circunstancia. A Joaquín Juan, mi fisioterapeuta y, sobre todo, mi amigo durante más de quince años. Gracias por haberme ordenado y haberme hecho entender lo que significaba ser deportista profesional y cómo tenía que trabajar para ello. A Paco Zapata y Adidas por su confianza y por ser la marca deportiva que me ha acompañado desde que tengo 17 años.

Ha llegado el día. He dado todo lo que tenía y he disfrutado como nunca pude imaginar con el deporte que amo.

Gracias. Muchas gracias por este increíble viaje de 20 años"

El Real Madrid despide a una leyenda del basket

El Real Madrid ha querido agradecer a Sergio Rodríguez sus ocho temporadas de blanco y ha destacado "su admiración a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del baloncesto europeo".

"Sergio Rodríguez ha sido un jugador fundamental en uno de los ciclos de éxitos más importantes de nuestra historia", apunta el Real Madrid.

"En sus 8 temporadas defendiendo nuestra camiseta, divididas en dos etapas (2010-2016) y (2022-2024), Sergio Rodríguez ha ganado 17 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 4 Ligas, 5 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Además, fue MVP de la Euroliga e integrante del quinteto ideal en la temporada 2013-2014, MVP de la Supercopa de España en 2013 y ha sido elegido en 3 ocasiones miembro del quinteto ideal de la Liga (2012-2013, 2013-2014 y 2015-2016)", reza el comunicado del Real Madrid.

