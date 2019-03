Marc Gasol suma 18 puntos en el festival anotador de Mike Conley contra los Suns

El base Mike Conley anotó 38 puntos, la mejor marca como profesional, y encabezó el ataque ganador de los Grizzlies de Memphis que se impusieron a domicilio por 96-115 ante los Suns de Phoenix. Conley también empató su mejor marca de triples al anotar siete de 10 intentos, y encestó 12 de 18 tiros de campo en el cuarto partido de la temporada en la que llega al menos a los 30 puntos.

Anteriormente como profesional no había conseguido más que cinco partidos con 30 o más puntos. Mientras que los Grizzlies con 16 triples como equipo se quedaron a las puertas de haber establecido una nueva marca en la historia de los Grizzlies.

18 puntos para 'All Star' Marc

El pívot español Marc Gasol y el ala-pívot Zach Randolph aportaron también 18 puntos cada uno en la segunda victoria consecutiva de los Grizzlies que jugaron el tercer partido de una gira de seis, la mayor de la temporada. Gasol esta vez no tuvo que hacer un trabajo extra y en los 29 minutos que vio acción anotó 6 de 12 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, y acertó 4 de 4 desde la línea de personal.

El jugador de Sant Boi también capturó seis rebotes, incluidos cinco defensivos, dio tres asistencias, recuperó un balón, perdió cuatro y puso dos tapones. El escolta de origen mexicano puertorriqueño Devin Booker llegó a los 22 puntos y lideró el ataque de los Suns (15-33), que perdieron el cuarto partido consecutivo. Booker llegó a los 13 partidos consecutivos en los que anotó al menos 20 tantos.

Andrew Wiggins aportó 27 puntos y Ricky Rubio logró mejor marca como profesional al encestar seis triples que ayudaron a los Timberwolves de Minnesota a venir de atrás y vencer en la prórroga por 111-105 a los Magic de Orlando.

El pívot dominicano Karl-Anthony también destacó en el juego interior al conseguir un doble-doble de 23 puntos, 12 rebotes, incluidos seis defensivos, dio siete asistencias y puso tres tapones. Pero sería Rubio el que hizo la diferencia con su gran partido, completo en todas las facetas del juego al aportar 22 puntos en los 36 minutos que estuvo en la pista del Target Center de Minneapolis.

La mejor noche de Ricky desde el triple

El jugador de El Masnou anotó 7 de 16 tiros de campo, incluidos seis triples de nueve intentos -nueva marca como profesional-, y acertó 2 de 4 desde la línea de personal. Rubio también capturó ocho rebotes, repartió otras ocho asistencias, puso dos tapones, perdió un balón y quedó eliminado por faltas personales.

El ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka logró doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes que no impidieron la derrota de los Magic, que remontaron una desventaja de nueve tantos en cinco minutos del cuarto periodo y en la recta final se pusieron con la ventaja que no pudieron convertir en triunfo. Ibaka jugó 38 minutos y anotó 7 de 16 tiros de campo, incluidos 3 de 7 triples, y no fue a la línea de personal, repartió dos asistencias, recuperó un balón perdió dos y puso dos tapones.

El alero Robert Covington aportó doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes que ayudó a los Sixers de Filadelfia a completar la remontada de 16 tantos y a ganar por 122-119 a los Kings de Sacramento, en duelo de equipos con marca perdedora.

Sergio Rodríguez, que ha perdido la titularidad en favor de J.T. McConnell, disputó 14 minutos en los que anotó 2 de 5 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos, y dio una asistencia.

Los Sixers estuvieron abajo 16 puntos en la primera mitad, pero reaccionaron en el tercer periodo al conseguir 42 tantos y en los últimos segundos del tiempo reglamentario forzaron la defensa para que el escolta Arron Afflalo fallase un intento de triple que pudo haber forzado la prórroga.