Marc Gasol e Ibaka brillan en una jornada NBA marcada por la Super Bowl

El primero en conseguir la victoria fue Gasol, quien destacó con 24 puntos y nueve rebotes que ayudaron a los Grizzlies a vencer a domicilio por 96-84 a los Knicks de Nueva York. Gasol se convirtió de nuevo en el jugador más dominante dentro y fuera de la pintura para los Grizzlies en los 32 minutos que estuvo en la pista del Madison Square Garden.

El mediano de los hermanos Gasol, que junto al base Mike Conley siguen envueltos en los rumores de posibles traspasos antes del próximo jueves, anotó 11 de 19 tiros de campo, con un triple de cuatro intento y anotó el único lanzamiento de personal que hizo. Mientras que bajo los aros capturó siete rebotes defensivos, además de dar cinco asistencias, recuperar un balón, perder otro y le señalaron dos faltas personales.

El jugador de Sant Boi no quiso hacer ningún comentario sobre los rumores de su posible traspaso, pero sí dijo que le había sorprendido la llegada de Porzingis a los Mavericks. "Es la naturaleza del negocio. No ganas, te pones en esa posición", valoró Gasol. "Si no puedes lograr que el equipo tenga éxito, los directivos van a buscar otras formas de conseguirlo".

Luego llegó el partido de la jornada que disputaron los Celtics de Boston frente a los Thunder de Oklahoma City como preámbulo de la 53 edición del Super Bowl y el triunfo fue para el equipo local por 134-129. El escolta español Álex Abrines esta vez no tuvo ningún minuto con los Thunder por decisión del entrenador del equipo de Oklahoma City, Bill Donovan.

En Toronto, Ibaka mostraba de nuevo su poder en el juego interior y lograba un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes con el que ayudaba a su equipo de los Raptors a vencer por 121-103 a Los Ángeles Clippers.

Ibaka apenas disputó 22 minutos como titular, pero estuvo inspirado en todas las facetas del juego al anotar 6 de 9 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y 3 de 4 desde la línea de personal. Bajo los aros Ibaka logró siete rebotes defensivos y cinco ofensivos, perdió un balón y cometió tres faltas personales.

Ibaka tiene la mejor racha de seis dobles-dobles consecutivas, la racha más larga de Toronto desde que Chris Bosh tuvo ocho en noviembre de 2009.