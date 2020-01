Marc Gasol: "Al final nos hemos llevado esta medalla tan ansiada por todos"

Marc Gasol, pívot de la selección española, se mostró muy satisfecho y no dudó en recalcar que, "al final", han logrado "esta medalla tan ansiada por todos".

"Ha sido una victoria muy trabajada y muy sufrida. Un partido muy poco fluido, a rachas para arriba y a rachas para abajo, con errores infantiles, pero al final con intensidad, ganas y convicción de ganar nos hemos llevado esa medalla tan ansiada por todos", dijo Marc.

Sobre Juan Carlos Navarro, el pívot no quiso seguir repitiendo sus bondades. "No voy a repetir todo lo que he dicho de Juan Carlos. Lo he dicho veinte veces", comentó entre risas.

Al final del partido el capitán fue manteado por sus compañeros. "Estaba pensando sobre todo en que no se cayera. Ha habido una vez que lo hemos lanzado muy arriba y casi se cae. Cualquier cosa que hagamos se va a quedar corta, no os imagináis. Vosotros desde fuera lo conocéis algo, pero desde dentro no os lo podéis imaginar", apuntó.

Marc tuvo una torcedura de tobillo al final del primer cuarto, pero pudo jugar en la segunda parte y ser fundamental en la victoria. "Cuando se despierte el pie va a estar un poco enfadado. Está dolorido, pero pensaba que no iba a poder jugar la segunda parte, pero he empezado y ha aguantado. Los 25 puntos que he anotado, han sido de suerte", finalizó Marc Gasol.