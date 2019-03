Marc Gasol, baja indefinida por una fractura en su pie derecho

El pívot español Marc Gasol recibió la peor noticia del equipo médico de los Grizzlies de Memphis al confirmarle que sufre la fractura del pie derecho que lo mantendrá fuera de competición de manera indefinida.

La grave de la lesión y más para un hombre alto con un gran peso que soportar podría costarle a Gasol la perdida de entre cuatro y seis meses de competición, lo que significa que no volverá a jugar en la presente temporada.

Aunque el comunicado oficial que fue dado a conocer esta noche por los Grizzlies no específica el tiempo que Gasol va a estar fuera de la competición, todo a punto a que será por un largo periodo de tiempo. "Marc (Gasol) es nuestro hombre franquicia dentro del equipo y ahora la única preocupación que tenemos es conseguir su completa recuperación", declaró el gerente general de los Grizzlies, Chris Wallace.

Más noticias tras el All Star

"Marc estará de baja indefinida y actualizaremos su condición física después que haya finalizado el All Star". No se sabe en que momento exacto Gasol sufrió la lesión, pero cuando tuvo que abandonar el campo fue antes que finalizase el primer cuarto del partido que la pasada noche disputaron los Grizzlies contra los Trail Blazers de Portland y que perdieron en la prórroga por 106-112.

Gasol, que había conseguido 11 puntos y era el mejor del equipo, a falta de un minuto para que concluyese el primer cuarto comenzó a sentir dolores y se retiró a los vestuarios sin que volviese a salir al campo. Después del partido el entrenador de los Grizzlies, Dave Joerger, reconoció que Gasol estaba con dolores por todas las partes ante tener primero un problema con una pierna y luego con la otra".

Pero no pudo hablar del alcance de los dolores en el pie derecho que tras ser sometido a una resonancia magnética se descubrió que lo tenía fracturado. "No es algo agradable lo que le ha sucedido a Marc y a su familia, y se como se siente de desilusionado", declaró Joerger al periódico local "The Commercial Appeal".

"Vamos a ponerle más garra que nunca en su honor"

"Es lo peor para nuestro equipo. Pero él ha sido el que hará que seamos una piña, que los compañeros van a estar más unidos que nunca y aunque tocados lucharán". Joerger dijo que Gasol era el ejemplo de profesional que sale al campo y los da todo por sus compañeros y los aficionados.

"En su honor vamos a luchar, arañar y ponerle más garra que nunca en cada partido", subrayó Joerger. Pero la perdida de Gasol es un duro golpe para los Grizzlies que están quintos en la Conferencia Oeste y iban a más en su juego para asegurarse lo que puede ser la sexta clasificación consecutiva a la fase final. La aportación de Gasol en lo que va de temporada ha sido decisiva con promedios de 16,6 puntos, 7 rebotes y 1,35 tapones.

Aunque no ha tenido el rendimiento del año pasado cuando fue elegido como titular del equipo de la Conferencia Oeste para el Partido de las Estrellas, en el que hizo historia con su hermano Pau Gasol, que salió con el cinco inicial del Este, y ambos protagonizaron el salto inicial, volvió a ser el líder indiscutible de los Grizzlies en los 52 encuentros que ha disputado. Gasol, que fue el primer jugador de los Grizzlies que salió de titular en un Partido de las Estrellas, el pasado julio firmó un nuevo contrato por cinco años con el equipo de Memphis y 100 millones de dólares.