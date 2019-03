Los Cavaliers celebran su título de la NBA con cerca de un millón y medio de personas

La ciudad de Cleveland se vistió de gala para homenajear a los nuevos campeones de la NBA, los Cavaliers, cuyo desfile por las calles del centro fue encabezado por su estrella, LeBron James, ante el júbilo de cerca de 1,3 millones de personas.

Cleveland conmemora su primer título en deporte profesional desde 1964. El desfile de los Cavs, que se extendió por dos kilómetros duró casi cuatro horas.

Los Cavaliers terminaron con la sequía de 52 años el domingo tras vencer a los Golden State Warriors en el séptimo partido de la final por 89-93, con James como figura y Jugador Mas Valioso (MVP).

James confirmó que no tiene ninguna intención de abandonar de nuevo a los Cavaliers, aunque este verano sea agente libre. "Me encanta estar aquí en Cleveland. No tengo intención de dejarla", dijo James a los periodistas.

"Hay algunos aspectos técnicos para cuidar de que voy a dejar a mi agente. Así todo está a pedir de boca", añadió. James destacó la labor del base Kyrie Irving y la contribución defensiva del ala-pívot Kevin Love frente a la estrella de los Warriors, Stephen Curry, en los últimos momentos del encuentro.

"No cambiaría esto por nada del mundo", expresó Irving, que junto a James fue decisivo en el triunfo del quinto y séptimo partidos. Este es el desfile por el que Cleveland esperó desde 1964, cuando los Browns de Cleveland se coronaron reyes de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).