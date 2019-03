Lillard sigue con el pie en el acelerador y los Blazers no dan opción a los Knicks

NBA | NEW YORK KNICKS 85 - 104 PORTLAND TRAIL BLAZERS

Damian Lillard volvió a reivindicarse con otro gran partido en el que firmó 30 puntos. Sus Portland Trail Blazers mantienen su buena racha de resultados después del All Star de Toronto tras imponerse a los New York Kincks de José Manuel Calderón por 85-104. El base extremeño no tuvo su mejor noche y sumó 5 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes.