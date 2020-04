Laura Alonso, delegada del Celta de básket y enfermera contra el coronavirus con pleno de altas: "Me emociono"

Laura Alonso es exjugadora del Celta de baloncesto y actualmente delegada del club gallego. Pero, además, Laura es enfermera en una UCI y está tratando a enfermos con coronavirus.

Hace dos semanas se reincorporó a la unidad de cuidados intensivos de Vigo y le ha tocado de lleno la pandemia de coronavirus.

Hasta ahora en el hospital Povisa de Vigo no han perdido a ningún paciente: "Alguna lagrimilla ha caído, es un orgullo", reconoce. Y es que Laura es auxiliar en el área más crítica: "Me emociono bastante, siempre vamos positivos, no podemos entrar mentalmente débiles ahí".

Hace dos años tuvo que elegir entre el baloncesto y la enfermería: "No podía compaginar entrenar con ir a trabajar". Ahora, ayuda a sacar adelante a estos pacientes.