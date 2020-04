Mónica Ayats y María Sanjuán, futbolistas y enfermeras contra el coronavirus: "Nadie está preparado para esto"

María Sanjuán es portera del Villarreal CF y enfermera. Mónica Ayats, capitana del Girona, también. Ambas son futbolistas, pero están dando la cara contra la pandemia del coronavirus. Son historias humanas del mundo del deporte que nos llenan a todos de orgullo.

Sanjuán es enfermera en el Hospital de la Fe y lucha por detener al COVID-19 en la que sin duda es su mejor parada: "Estas últimas semanas están siendo más duras tanto física como psicológicamente. Ningún sanitario estábamos preparados para vivir lo que estamos viviendo, pero sé que vamos a frenar la curva".

Disponibles 24 horas

"Con la pandemia se me amplió la jornada al 100% y ahora mismo tenemos que estar disponibles las 24 horas. Ahora mismo trabajo turnos de 12 horas, de ocho a ocho", relata la futbolista.

"Los sanitarios no somos héroes, es nuestra labor y nos debemos a ello. Tenemos que estar súper orgullosos de lo que estamos haciendo. Con toda esta pandemia no he tenido tiempo para pensar en fútbol, pero echas un poco de menos entrenar y juntarte con tus compañeras", cuenta María.

"Tenemos que sumar"

Mónica Ayats, por su parte, es capitana del Girona y trabaja en el hospital Josep Trueta: "Ahora, más que nunca, soy enfermera", dice la futbolista. "Es momento de sumar para que cuando esto pase tengamos la sensación de que lo hemos dado todo", asevera.

"Es muy difícil lanzar un mensaje tal y como están yendo las cosas, pero esto es un llamamiento a la solidaridad. Dentro de nuestras posibilidades tenemos que sumar. Ya está bien de quejarse por que creemos que podemos hacerlo mejor desde casa, de lamentarse porque no se pueda salir. Es momento de sumar todos juntos para que cuando pase, que pasará, tengamos la sensación de que lo hemos dado todo", dijo a través del Twitter del club.