Laso: "Ganar al Barcelona es para estar contentos"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se ha mostrado satisfecho con la victoria cosechada por su equipo en el Clásico ante el Barça en el encuentro disputado en el Palau Blaugrana (86-91), si bien ha puntualizado que no es un encuentro "para sacar pecho".

El entrenador vitoriano ha señalado, en la rueda de prensa posterior al encuentro, que ganar al Barcelona Lassa es "para estar contentos". "Es un partido en el que hemos ido de menos a más; queda clarísimo en los resultados parciales. No creo que sea un partido para sacar pecho, porque tenemos muchas cosas a mejorar como nuestra entrada en el campo y el dominio de rebote, pero ganar al Barcelona es para estar contentos", ha analizado.

Después de la eliminación de la Euroliga a manos del Fenerbache, Laso ha precisado que a su equipo le queda "mucho margen de mejora" para un final de Liga ACB que, según prevé, será "muy apasionante".

Laso ha querido pasar página al hecho de no haber podido ganar el 'basketaverage', si bien ha admitido que le hubiera gustado conseguirlo: "Hemos jugado para intentar sacarlo. No le doy mayor importancia, pero me hubiera gustado sacarlo, pero ya está. Me jode porque lo hemos tenido a mano".

Sobre el encuentro, Laso ha destacado la participación de Trey Thompkins (25 puntos) y Sergio Rodríguez (15), si bien ha destacado el juego en equipo de los suyos. "Sergio Rodríguez ha estado muy listo en la lectura de juego y en el caso de Trey (Thompkins) ha estado muy acertado. Han sido los focos del equipo, pero la fuerza del Real Madrid es el equipo", ha subrayado.

Preguntado por el partido de su rival, Laso ha destacado el partido de los azulgrana. "Han jugado con muchísima energía desde el principio. No hay ningún jugador que haya disputado más de 23 minutos e iban a necesitar rotar por el partido que tienen el martes en Krasnodar. Mi sensación es que el Barcelona ha jugado muy concentrado desde el inicio del partido", ha zanjado.