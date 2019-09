"Me cuestan las derrotas, pero en este caso no teníamos excusa, no estábamos cansados... España nos ganó de punta a punta, fueron mucho mejores que nosotros. Son un equipazo", dijo Sergio Hernández tras perder la final del Mundial de baloncesto.

"Nosotros no perdimos el oro, sino que ganamos la plata. La plata se puede ver de dos maneras diferentes. Creo este mensaje de corazón porque soy uno de los peores perdedores que he visto en mi vida", reflexiona el seleccionador argentino.