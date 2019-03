Kobe Bryant, sobre su retirada: "Estoy tranquilo y feliz con la decisión tomada"

El escolta estrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, al concluir el partido contra los Pacers de Indiana, que su equipo perdió por 103-107, confirmó su decisión de retirarse, que había dado a conocer horas antes, y se mostró convencido de que era lo mejor. "Es el momento perfecto, estoy convencido de que es la mejor decisión y a partir de este momento disfrutaré aun más el campeonato porque podré ir al resto de las ciudades de la NBA con el convencimiento de que lo he dado todo por el baloncesto", declaró Bryant al concluir el partido, en el que anotó 13 puntos y volvió a tener muchos problemas para tirar a canasta.

Bryant recordó que lo había conseguido todo en el baloncesto, que también había trabajado mucho y por lo tanto era el momento de sentirse orgulloso de lo conseguido. "No es el momento de la tristeza sino todo lo contrario, de la alegría y la felicidad, porque conseguí los objetivos que me propuse, lo di todo en el campo, tuve que superar momentos muy difíciles y complicados, pero siempre salí adelante y me superé".

Bryant, de 37 años, será cuando se retire al final de temporada el tercer máximo encestador en la historia de la NBA, solo superado por Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. También ocupa actualmente el decimoséptimo lugar en partidos disputados como profesional y necesita otros 44 para llegar al undécimo puesto. Es el único jugador en la historia de la NBA que ha disputado 20 temporadas con el mismo equipo. "Es algo grandioso lo conseguido, estar de principio a fin con los Lakers aunque no fuese el equipo que me seleccionase en el sorteo universitario (Charlotte), un equipo con el que siempre soñé y con el que siempre he sido muy feliz", destacó Bryant. "Me gustaría haber seguido más, pero mi mente me dice que es el momento del adiós".

El jugador estrella de los Lakers ha sufrido todo tipo de lesiones durante las últimas cinco temporadas que le han impedido rendir al máximo de su potencial de figura indiscutible. "Es cierto que las graves lesiones que he tenido en los últimos años han podido adelantar la decisión, pero en cualquier caso creo que hago lo correcto y, lo que es más importante, estoy en paz conmigo mismo", destacó Bryant. "Es una decisión desde dentro y por lo tanto las circunstancias externas al final no son las que realmente cuentan".

Bryant por primera vez en su carrera tiene más intentos de tiros de campo por partido (16,7, que es el alto del equipo), que puntos anotados (15,7). "Nada de eso ha hecho que tome la decisión de retirarme, simplemente en mi interior siento que no quiero seguir haciendo ya más esto", explicó Bryant, que se encuentra en el último año del contrato de dos que firmó con los Lakers y que le garantizan 26 millones de dólares, el jugador mejor pagado de la NBA.

Bryant dijo que ahora ya piensa en todo lo que le puede deparar el futuro y se siente entusiasmado ante los proyectos que pueda acometer, así como ante la perspectiva de tener mucho más tiempo para su familia. "Pero antes voy a disfrutar al máximo de todos los seguidores de la NBA a los que tanto les debo por el apoyo que siempre me dieron", añadió. Bryant, que es uno de los cuatro jugadores en la NBA que tiene marca de 20.000 puntos, 6.000 puntos y 6.000 asistencias, todavía tendrá la posibilidad de ser llamado por el equipo nacional de Estados Unidos que vaya a competir en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto de 2016, algo que el propio jugador ha reconocido que le haría una "gran ilusión". "Sería cerrar con broche de oro otra de las etapas más felices de mi carrera, la de formar parte del equipo nacional de Estados Unidos", comentó Bryant cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a los Juegos Olímpicos, donde consiguió las medallas de oro en Pekín 2008 y Londres 2012.

Bryant, con cinco títulos de campeón de liga y dos premios de Jugador Más Valioso (MVP) en las finales, más el de la temporada 2008, ha sido 17 veces seleccionado para el Partido de las Estrellas. El jugador admitió que se quita un gran peso de encima y también libera al equipo. Dijo que el pobre acierto ofensivo que había tenido en el partido ante los Pacers, en el que falló 16 de 20 tiros de campo, no estuvo motivado por el anuncio de su retirada. "Se trataba de la primera vez que jugaba dos partidos consecutivos en lo que va de liga, lo que significa que me afectaron razones físicas, no emocionales", agregó Bryant.