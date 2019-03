Kobe Bryant se lanza al mundo empresarial creando su propio fondo de inversiones

El exjugador de baloncesto Kobe Bryant presentó su propio fondo de inversiones, un instrumento dotado de 100 millones de dólares que utilizará para invertir en empresas de tecnología, medios de comunicación y datos. Bryant, retirado de la NBA hace sólo unos meses, trabajará junto al empresario Jeff Stibel, con quien ya ha invertido en varios negocios de ese tipo desde 2013.

Los dos estuvieron en la bolsa de Nueva York para presentar su nuevo proyecto, que llevará el nombre Bryant Stibel y tendrá su sede en Los Ángeles.

"No queremos dedicarnos a invertir en compañías para que alguien pueda utilizar a Kobe como respaldo. Eso no es interesante", señaló en una entrevista con The Wall Street Journal Stibel, quien subrayó que su objetivo es "añadir un verdadero valor". Bryant, por su parte, confió en aportar su capacidad para identificar a emprendedores con una gran ética de trabajo y ayudarles a tener éxito.

"La cosa más importante con la que disfruto ahora es ayudar a otros a ser exitosos. Disfruto eso mucho más, es algo que perdura para siempre, y espero hacer eso para la próxima generación", dijo el que fuera gran estrella de los Lakers de Los Ángeles.

Otras conocidas figuras de la NBA, como su excompañero Shaquille O'Neal o el jugador de los New York Knicks Carmelo Anthony, han invertido en los últimos años en empresas de nuevas tecnologías y Bryant espera poder colaborar con ellos, según aseguró.