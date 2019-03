Kevin Durant: "La llamada a Oklahoma es lo más duro que he hecho en mi vida"

El alero estadounidense Kevin Durant ha asegurado durante su presentación como nuevo jugador de Golden State Warriors que la llamada a su anterior equipo, Oklahoma City Thunder, para anunciar su marcha es "lo más duro" que ha tenido que hacer en su vida, hasta el punto de que le hizo llorar.

"Esa llamada a Oklahoma City fue lo más duro que he hecho en mi vida. Se derramaron lágrimas. Confié en mi instinto. Vivimos en un cómic en donde eres el villano o el superhéroe dependiendo de la posición que ocupes, pero sé eso y sé que no he cambiado como persona", explicó Durant durante su presentación.

En este sentido, reclamó que él no va a "tratar gente de forma diferente a la gente" por haber "tomado la decisión de jugar a baloncesto en otra ciudad".

"Comprendo que los aficionados de Oklahoma City y que aficionados del mundo estén decepcionados. Pero he tomado esta decisión de acuerdo a lo que quería y sentía que debía hacer, y es la mejor decisión para mí", reflexionó.

"Era el momento adecuado para intentar algo un nuevo, un reto diferente. No había un lugar mejor para hacerlo que este", añadió el alero, quien valoró muy positivamente la reunión con sus nuevos compañeros.

"Me sentí cómodo. Fue auténtico, fue real. Hubo sensaciones que no puedo ignorar", concluyó.