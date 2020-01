Kawhi Leonard, alero de los Clippers, se replantea seguir desplazándose en helicóptero

Kawhi Leonard, estrella de la NBA de los Ángeles Clippers, explicó a 'ESPN' sobre usar el helicóptero como medio de transporte. Leonard declaró que de vez en cuando vuela desde Los Ángeles hasta su residencia en San Diego. "Kobe me explicó que llevaba 17 años, o más, volando de Newport Beach a Los Ángeles", explica el alero.

Kawhi voló en ocasiones con el piloto que manejaba el helicóptero de Kobe Bryant en el momento del accidente, Ara Zobayan, y apunta que "era un gran tipo y uno de los mejores pilotos. Esto es surrealista".

"Escuchas muchas cosas y todavía no sabes lo que es real. Realmente no puedo hablar sobre eso. No lo sé. Todavía no lo sé. Hay muchos pensamientos en mi cabeza", explica el jugador de los Clippers sobre volver a usar el helicóptero como medio de transporte.