Jasikevicius deja el Barça; Roger Grimau nuevo entrenador hasta 2025

Roger Grimau acaba de ser anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Barça Lassa de Baloncesto. El club catalán ha emitido un comunicado informando también de la marcha del hasta ahora técnico, el lituano Sarunas Jasikevicius.

Jasikevicius dice adiós tras 4 años

El de Kaunas no ha renovado su contrato, que expiraba este verano, y deja la entidad azulgrana tras cuatro temporadas en las que ha ganado dos Ligas, dos Copas del Rey y ha clasificado al Barcelona para las tres Final Four. Hace apenas unos días conquistó la Liga Endesa tras endosarle un 3-0 al Real Madrid en la eliminatoria final. Se va del club de su vida con la espinita de no haber ganado la Euroliga a pesar de haber jugado una Final ante Efes y ser eliminado por el Real Madrid en semifinales en los últimos dos años.

No obstante, Jasikevicius podría haber cambiado de opinión en los últimos días ya que la semana pasada parece ser que su intención era la de continuar en el equipo pero está claro que no ha habido entendimiento entre las dos partes y el Barça no ha querido esperar más para anunciar a su sustituto: Roger Grimau.

Grimau coge el timón hasta 2025

El de Barcelona jugó 8 temporadas en el club culé y es considerado un jugador histórico por su amor al equipo. Grimau estaba entrenando al filial pero la marcha de Sarunas ha precipitado su ascenso y la directiva del Barça no ha dudado en que será un buen recambio para seguir manteniendo al conjunto azulgrana en lo más alto de la Liga Endesa y especialmente en la Euroliga.

El Barcelona, por su parte, tampoco contará con Nikola Mirotic. El ex de los Bulls no seguirá en el club y eso que tenía contrato hasta junio de 2025. Tampoco ha habido entendimiento entre equipo y jugador, además, el Barça Lassa no debe descuadrar un verano de ajustes económicos en todas las secciones del club por lo que no podrá acometer fichajes caros.