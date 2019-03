Hammon se convierte en la primera mujer en ganar un título de la NBA como técnico jefe

Becky Hammon se ha convertido en historia viva del baloncesto al ser la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA y ahora al convertirse en la primera mujer en conquistar un título de la NBA como técnico jefe.

Becky dirige a los San Antonio Spurs en la Summer League de Las Vegas, un torneo secundario pero un premio al fin y al cabo. "Honestamente, no me había parado a pensar en si era muy importante o no hasta que empezó a sonar sin parar el teléfono. Agradezco esta oportunidad y seguiré trabajando para tener otras", aseguró la exjugadora.

Hace un año la joven recibió el mensaje de Greg Popovich para convertirse en asistente del equipo en la franquicia tejana. Ahora Hammon ha logrado conquistar la Summer League tras imponerse en la final a los Phoenix Suns por 93-90. "Sólo quiero seguir progresando para llegar a ser entrenadora. Los chicos han sabido aguantar mis errores y han sido muchos", comentó la nueva reina de la NBA.

"No nos paramos a pensar si es o no una mujer. Es nuestra entrenadora y cuando habla, le escuchamos", dijo Jarrell Eddie, uno de sus jugadores. Tras el partido Popovich le dijo a Hammon que se tomara "una buena copa de vino".

"El mérito es de ellos, encontraron una buena química colectiva, se ayudaron en defensa. En los últimos dos o tres partidos defendimos muy bien. Eso es de lo que más orgullosa estoy. En San Antonio tenemos una forma de hacer las cosas y a eso nos remitimos. Valoramos el carácter de los jugadores y esto grupo al que he dirigido lo tiene. Todos, hasta los que han jugado menos, se han implicado al máximo", aseguró Hammon.