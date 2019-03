Un gran Iberostar Tenerife tumba al Real Madrid más desacertado

ACB | IBEROSTAR TENERIFE 93-84 REAL MADRID

El Iberostar Tenerife realizó un partido fantástico ante un Madrid que no tuvo su día. Los de Pablo Laso no estuvieron acertados en ataque ni en defensa y sucumbieron ante el equipo canario, que da un paso de gigante en sus aspiraciones a los puestos de 'play off'.