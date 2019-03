Gran arranque del nuevo Barça ante Panathinaikos

El FC Barcelona Lassa ha empezado de la mejor manera su andadura en la Euroliga con un buen triunfo ante el Panathinaikos Superfoods Athens (98-71) de Xavi Pascual en el Palau Blaugrana, que volvió a conectar con su equipo al comprobar que, por lo menos en lo visto hasta ahora, el lavado de cara y de imagen promete compromiso y esfuerzo y, esta noche, también espectáculo ante un rival de peso.

Cuando la dinámica es buena y la entrega de los jugadores la óptima, un equipo puede hundir a un contrario de entidad como es el Panathinaikos y hacer que parezca fácil. Y esto le sucedió a un Barça Lassa que con unos grandes Kevin Seraphin (24 puntos y 9 rebotes) y Adrien Moerman (16 puntos y 11 rebotes), llamados a dominar la pintura, pasó por encima de Calathes y compañía dejando a Pascual sin ideas.

Pese a un parcial inicial de 0-6, el Barça Lassa demostró pronto tener ya algo rodadas las bases que Sito Alonso quiere solidificar. Lucha y entrega máxima en defensa, no dar un rebote por perdido y correr con criterio. Este nuevo Barça ha pasado de deambular a agotar, de verlas pasar a buscar segundas y hasta terceras opciones de tiro. Con rebote, con asistencias, con un juego más rápido y versátil y con amenaza exterior por doquier (8/22 en triples).

Ante el huracán blaugrana, el Panathinaikos sólo pudo aguantarse en el partido hasta el descanso, y ya con apuros. La máxima blaugrana hasta entonces fue de +9 y, tras ir ambos al vestuario, el equipo culé se desató. Un parcial de 11-0 que Pascual sólo pudo cortar con un tiempo muerto obligado llevó al Barça Lassa a un +16 que todavía ampliarían hasta los 27 puntos ya al término del partido.

El Palau Blaugrana se divirtió. Aplaudió y ovacionó, sobretodo a los recién llegados para enseñarles que tomaron el buen camino y que no deben desviarse de él, por lo menos en cuanto a voluntad y esfuerzo en la pista. Habrá días malos y días nefastos, pero este Barça Lassa lucha, como ya ha demostrado también en la Liga Endesa. Y es polivalente, con un 57% en tiros de 2 y 36,4% en triples.

Con hasta cinco jugadores por encima de los 10 puntos, y otros tanto contribuyendo al juego colectivo, el Panathinaikos no encontró el botón de 'stop' del Barça Lassa. Pese a no querer bajar los brazos, acabó sucumbiendo a un equipo catalán que no aflojó. La primera victoria es importante y lograrla como lo hicieron dará alas, y presión, a un equipo que debe resurgir desde las cenizas del pasado 'annus horribilis'.