Felipe Reyes: "Si empezamos como en anteriores campeonatos nos va a ir mal"

"Está claro que lo que ocurrió el año pasado nos hizo mucho daño y hemos venido aquí con ganas de olvidar lo que pasó, pero no va a ser nada fácil. El objetivo sigue siendo venir y llegar lo más arriba posible. Estaría bien empezar mejor que en otros campeonatos, otras veces no los hemos hecho y este año como empecemos así nos va a ir mal. Al tener enfrente a rivales de tan alto nivel no va a haber sitio a la relajación, Desde el primer día vamos a salir a tope. Seguro que vamos a hacer un gran partido", ha declarado Felipe Reyes ante la prensa.

El pívot ha reconocido, refiriéndose al primer partido que "Serbia es un equipo muy completo". "No solo te puedes preocupar por una posición porque tiene buen juego interior y buenos tiradores. Nos tenemos que preocupar del conjunto porque son uno de los favoritos y son muy peligrosos en todas las facetas del juego, igual que nosotros. Pero no hay ninguna faceta en la que nos veamos más débiles que Serbia", ha aclarado.

El capitán ha apuntado que le "da igual" que las apuestas den a España como menos favorito respecto a otros años debido a las ausencias, ya que siguen "teniendo un equipo muy completo en todos los aspectos" y no se sienten "inferiores a ninguna selección".

"La gente se piensa que por las bajas ya no somos favoritos, pero lo que piensen los demás siempre nos ha dado igual. Cuando nos daban de favoritos veníamos con la misma humildad que siempre y ahora que no nos dan, igualmente. Hemos trabajado duro para llegar bien aquí bien", ha reivindicado.

De cara al inminente debut, el cordobés ha subrayado que en la plantilla española ya están "todos metidos" en el torneo y "los nuevos todavía más porque vienen con muchas ganas a jugar su primer Europeo". "Puede que estén nerviosos porque son jóvenes y es su primera competición de este nivel, pero para eso estamos las veteranos, para ayudarles. Al final somos un equipo y tenemos que ayudarnos entre todos", ha concluido.