El espectacular triple de Luka Doncic desde su propio campo que está dando la vuelta al mundo

El jugador esloveno salió a la cancha a competir en este tradicional encuentro de la All Star Weekend. El partido lo disputaban las jóvenes promesas de la NBA (jugadores americanos contra jugadores del resto del mundo). Finalmente, los jugadores americanos lograron llevarse el encuentro de exhibición con un resultado de 151-131.

Aunque Doncic no logró la victoria, ni pudo convertirse en el MVP del partido (que fue Miles Bridges), el exjugador del Real Madrid logró destacar anotando una espectacular canasta desde el centro del campo que dejó boquiabiertos a los aficionados y a sus compañeros de equipo. Hasta el propio Trae Young (que era su rival) lo celebró de una forma divertida junto a él.

Además, Luka Doncic compareció en rueda de prensa antes de disputar el encuentro de jóvenes estrellas de la NBA. Allí, el esloveno fue preguntado acerca de su gran rendimiento durante esta temporada y sobre su pasado en Europa como jugador. Una vez más, Doncic volvió a dedicar unas palabras de cariño y admiración por el que fue su club, el Real Madrid.

Al ser preguntado sobre qué era lo que más echaba de menos de Europa, el actual jugador de los Dallas Mavericks respondió: "Al Real Madrid", acordándose del club en el que logró brillar como jugador. Además, complementó esta respuesta hablando sobre sus inicios en el club blanco. "Tenía muy buena gente conmigo, jugadores que me ayudaron mucho. Con 13 años y sin saber nada de español y poco inglés, al principio fue duro. Los primeros meses fueron un poco tristes, no podía hablar con casi nadie. Después ya me fui adaptando muy bien".