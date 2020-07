El vídeo viral de Michael Jordan humillando a unos jóvenes un partido de básket callejero

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en el que Michael Jordan, considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia, se une a un amistoso de baloncesto callejero en Bahamas junto a unos jóvenes estadounidenses.

En el vídeo, que apenas dura unos segundos, vemos a Michael Jordan en un parque junto a unos adolescentes. El ex de los Chicago Bulls anota un canastón en suspensión a sus 57 años. "Ey, ¿siguen teniendo Youtube? Yo que ustedes buscaría 'Michael Jordan'", bromea después de anotar ante la mirada atónita de los adolescentes.

En el video, además de los jóvenes, también vemos a la estrella de la NFL Tom Brady (aparece con una gorra), considerado el mejor mariscal de campo de la historia del fútbol americano e hincha de los Boston Celtics. También aparecen los golfistas profesionales Keegan Bradley y Luke Donald.

El mejor de todos los tiempos

Jordan jugó con los Chicago Bulls en dos etapas interrumpidas por su primer retiro de la NBA: la primera entre 1984 y 1993 y la segunda entre 1995 y 1998, consiguiendo seis títulos y siendo elegido seis veces MVP (Jugador más valioso) de las finales, cinco veces MVP de la temporada y en 1985 fue elegido como rookie del año.

Recientemente la figura de Jordan ha vuelto a estar en boca de todos gracias al documental 'The Last Dance'. Además, recientemente Michael Jordan ha explotado contra el racismo y dona 100 millones de dólares: "No puedo aceptarlo más, es un punto de inflexión"