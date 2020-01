El forense identifica a Kobe Bryant por las huellas dactilares: "Fue un impacto de alta energía"

El cuerpo de Kobe Bryant y los de otras tres víctimas del fatídico accidente de helicóptero han sido identificados tras ser recuperados los nueve cuerpos siniestrados, según informa la oficina forense del condado de Los Ángeles. A través de las huellas dactilares, el médico forense pudo identificar los cuerpos del exjugador de los Ángeles Lakers, John Altobelli, Sarah Chester y Ara Zobayan, el piloto que dirigía el helicóptero.

Hasta ahora, el departamento no ha identificado formalmente a las otras cinco víctimas: Gianna Bryant, Payton Chester, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli y Christina Mauser. Por otro lado, los investigadores federales aseguran en rueda de prensa que no esperan determinar de la razón del accidente no se conozca hasta dentro de unos meses.

Sin dispositivo de prevención de incendios

Los investigadores señalan que el helicóptero Sikorsky S-76 en el que viajaban Kobe Bryant, su hija Gianna María y el resto de pasajeros no disponía de un dispositivo de prevención de impactos, si bien la Junta de Seguridad había recomendado en varias ocasiones su equipamiento e incluso había intentado hacerlo obligatorio.

El helicóptero descendió durante aproximadamente un minuto antes de chocar: "Fue un impacto de alta energía aunque parece que el helicóptero estaba de una sola pieza cuando tocó el suelo", declaró Jennifer Homendy, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. "Sin embargo, es demasiado pronto para determinar si el piloto aún tenía el control de la aeronave durante el descenso", cuentan.