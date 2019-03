El duro mensaje de Popovich a Donald Trump: "No puedo ni imaginar ser musulmán, o mujer, o afroamericano o hispano..."

El veterano entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich se unió hoy a los profesionales de la NBA que han criticado con dureza y frustración el triunfo del candidato republicano Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos.

Antes del partido que los Spurs disputaron contra los Pistons de Detroit, Popovich aclaró que no tiene nada en contra de un triunfo de Trump por el hecho de que es republicano "sino por su tono desagradable y por todos sus comentarios que han sido xenófobos, homofóbicos, racistas, misóginos".

Popovich, poco dado a las conversaciones con los periodistas, esta vez, inclusive cortó a un profesional cuando quiso cambiar el asunto al hacerle otra pregunta. "No he terminado todavía", le cortó Popovich. "Aún me siento mal del estómago". Popovich definió como "aterrador" lo que había sucedido durante las elecciones presidenciales. "La parte más aterradora" es que "yo vivo en ese país donde la mitad de la gente ignoró todo eso para elegir a alguien como presidente", argumentó Popovich.

El más crítico de los mensajes

En una alocución de unos ocho minutos sobre el asunto, Popovich indicó que "todo esto no tiene nada que ver con el medio ambiente, o con Obamacare, sino con el hecho de que vivimos en un país que ignoró todos esos valores, con los que normalmente queremos educar a nuestros hijos".

Subrayó que "lo que se pierde en el proceso son los afroamericanos, los hispanos, las mujeres y la población homosexual, por no mencionar el hecho de que él se burló de una persona discapacitada". El entrenador de los Spurs destacó que "eso es lo que hace un joven de octavo grado que se burla de sus compañeros en octavo grado, y él fue elegido presidente de Estados Unidos".

Popovich recordó que como padre te sientas ante tus hijos menores para inculcarle ese respeto a los demás, la enseñanza de los valores, la buena conducta, y ahora resulta que el nuevo presidente electo del país ha tirado por tierra toda esa base de principios.

"No puedo imaginar ser musulmán, o mujer, o afroamericano o hispano o una persona con discapacidad"

"El está enojado con los medios de comunicación porque reportaron lo que él dijo y cómo actuó, simplemente no tiene sentido, es mi temor, eso lo que me hace sentir tan mal, que el país está dispuesto a ser tan intolerante y a no entender la empatía que es necesaria para comprender las situaciones de otros grupos", subrayó Popovich.

El veterano entrenador de los Spurs, que ahora también dirige el el programa del equipo nacional de Estados Unidos para los próximos cuatro años, dijo que nada de lo sucedido tenía un mínimo de sentido. "Soy un tipo con dinero, blanco y me enferma el estómago sólo de pensar en lo que ha pasado", reiteró Popovich.

"En estos momentos no puedo ni siquiera imaginar ser musulmán, o mujer, o afroamericano o hispano o una persona con discapacidad", indicó. Popovich fue más allá cuando dijo que no entendía como hubo grupos que pudieron votar por un candidato con esos principios. "Sale de mi entendimiento cómo es que hubo grupos que votaron por él, ignorando todo eso", se cuestionó.