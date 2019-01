Dulce vuelta de Pau Gasol ante los Boston Celtics para cerrar el año 2018

Los hermanos Marc y Pau Gasol pudieron al final despedir el año como protagonistas en la jornada de la NBA, aunque con suertes opuestas, mientras que Willy Hernangómez también lo hizo con una buena actuación individual y triunfo.

Marc brilló con su juego individual al aportar un doble-doble que al final no pudo evitar la derrota de los Grizzlies de Memphis, que perdieron de visitantes por 113-101. El pívot titular de los Grizzlies fue el jugador más completo tras conseguir 14 puntos y 12 rebotes, que fueron todos defensivos, en los 36 minutos que disputó. El jugador de Sant Boi anotó 5 de 10 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos, y 3 de 4 desde la línea de personal. Ademas, también repartió cuatro asistencias, recuperó dos balones, perdió uno, y puso un tapón.

"Ha sido un partido complicado para nosotros porque Harden volvió a tener su mejor inspiración desde fuera del perímetro como sucedió con Green y así es muy difícil ser eficaz en el juego defensivo", declaró Gasol a EFE. "Pero el equipo luchó e intentamos estar siempre en el partido". Aunque Gasol dijo que para nada le preocupaban las estadísticas, el jugador de Sant Boi empató su mejor marca como profesional al encestar al menos un triple por decimotercer partido consecutivo.

Comeback and W at home: the best way to say goodbye to 2018! 🔝#SpursFamily

Regreso y victoria en casa: la mejor manera de despedirse del 2018!#GoSpursGo pic.twitter.com/B5kCOrpLCR