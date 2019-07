Gracias a este gran éxito, prácticamente inigualable, se ha visto, junto al resto de sus compañeras en las portadas de los periódicos, pero esto no siempre es así, sino más bien lo contrario. Pocas veces son el centro de todas miradas pese a su continuo ejemplo de superación.

La de Zaragoza recuerda como de pequeña la llamaban "chicazo" por dedicarse al deporte y reconoce que le molesta que la comparen con Pau Gasol, "un chico", en lugar de con jugadoras como Laia Palau, actual capitana de la selección española, con doce medallas internacionales.

¿Invisibles? "Poco a poco, muy poco a poco, y a base de éxitos, vamos saliendo más. Esta vez hemos sido portada en los medios importantes, pero al final es porque hemos ganado. Es una pena que sólo se informe de eso y no se siga la carrera de las jugadoras durante todo el año, porque la liga española está a un nivel muy alto".

Pese a este leve avance, parece que la opinión es unánime cuando se habla de lo que queda por conseguir: "Sí, mucho, pero afortunadamente se ha notado un pequeño cambio, especialmente en el baloncesto, aunque las portadas las siguen ocupando los hombres. Hay otros deportes como el balonmano o el voleibol femenino de los que no se habla."

La jugadora ha formado parte esta temporada del Bourges de la Liga femenina de baloncesto de Francia, ¿sucede en el país vecino lo mismo? "En Francia se sigue mucho más. Da igual que juegues contra el primero o contra el último, siempre se llenan los pabellones. Una media de cuatro mil personas para ver un deporte femenino es una pasada. Además, todas las jugadoras tienen contratos con marcas de ropa, eso aquí en España no se ve, está reservado a los equipos masculinos."

Cuestión de dinero. "Faltan más patrocinios y empresas que se involucren con el deporte femenino. Creo que nos lo merecemos. En los Juegos Olímpicos nosotras conseguimos más medallas que ellos, pero aun así las empresas no apuestan por el femenino. No sé realmente lo que tenemos que hacer porque por éxitos no será."

Cuestión de género. "Las condiciones no son las mismas. No se juega igual después de un viaje de seis horas en un avión privado que cuando haces 18 horas porque has cogido tres aviones y un autobús. Lo que más molesta es que me digan que me parezco a Pau Gasol, siempre ponen de ejemplo a un chico. A mí me gustaría que la gente empezara a decir te pareces a Laia Palau porque al final somos igual de profesionales y estamos ganando más competiciones o igual que los chicos. Hay que pasar esa barrera y entender que también hay referentes femeninos en el baloncesto."