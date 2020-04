El confinamiento canino de Aitana Cuevas, la mejor baloncestista de 3x3: "Me retiraba tras los Juegos, así que…"

Aitana Cuevas, pívot del Estudiantes, es la mejor jugadora española de 3x3. Ya tenía las maletas hechas para acudir al preolímpico, pero el coronavirus ha trastocado sus planes.

Ahora, Aitana pasa el confinamiento en la finca que posee en la Sierra de Guadarrama, donde se ubica su negocio: una guardería de perros.

"La finca está muy bien. A parte de estar con los perros, tengo mucho espacio para seguir entrenando", explica Aitana.

"Empecé a jugar aquí con el balón de 3x3 y me lo pincharon. También cuando me pongo a correr me persiguen todos. A veces me hacen la zancadilla", bromea Aitana.

Su pasión es estar con los perros pero también el baloncesto. El parón en la competición por el coronavirus es duro para ella.

"Se echa de mucho de menos, cuando llevas tanto tiempo compitiendo… Y además estábamos en un momento muy bonito de la temporada, ya cuando te lo juegas todo. yo me retiraba este año, después de los JJOO", afirma Aitana. Pero ahora, Aitana asegura que seguirá un año más.